Sanju Box Office Collection Day 11: 300 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने के लिए तैयार संजू, जानिए फिल्म की कुल कमाई

Sanju Box Office Collection Day 11: रणबीर कपूर स्टारर ‘संजू’ दर्शकों के दिलों को खूब भा रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज के बाद पहले तीन दिनों में ही 100 करोड़ की कमाई कर ली थी। वहीं फिल्म पहले हफ्ते में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी। दूसरे वीकेंड़ में फिल्म ने कमाए 62.97 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 265.48 करोड़ रुपए का। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिल्म के आंकड़े जारी करते हुए लिखा, ‘तीन दिन में 100 करोड़, 5 दिन में 150 करोड़7 दिन में 200 करोड़ और 10 दिन में 250 करोड़।’

तरण आदर्श ने अपने अगले ट्वीट में लिखा- संजू की कमाई का लेवल जारी है। सुपरस्ट्रॉन्ग वीकेंड 2। फिल्म संजू ने दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को कमाए 12.90 करोड़ रुपए। शनिवार को कमाए 22.02 करोड़ रुपए। रविवार को कमाए 28.05 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन हो गया है- 265 करोड़ रुपए का। आउटस्टैंडिंग। बता दें, राजकुमार हिरानी के निरदेशन में बनी इस फिल्म का टीजर देख कर ही दर्शन हैरान रह गए थे। रणबीर के फर्स्ट लुक के जारी होने के बाद से ही लोग इस फिल्म की तरफ आकर्षित हो गए थे।

फिल्म संजू में रणबीर कपूर हू-ब-हू संजय दत्त जैसे लग रहे हैं। रणबीर कपूर के

#Sanju continues its REMARKABLE RUN… A SUPER-STRONG Weekend 2 adds to the MASSIVE TOTAL… Crosses ₹ 250 cr… Speeding towards ₹ 300 cr… [Week 2] Fri 12.90 cr, Sat 22.02 cr, Sun 28.05 cr. Total: ₹ 265.48 cr. India biz… O-U-T-S-T-A-N-D-I-N-G!

