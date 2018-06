‘संजू’ के इस गाने में संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त की झलक!

राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म ‘संजू’ का कुछ दिन पहले गाना रिलीज हुआ था। वहीं अब इस फिल्म का दूसरा गाना भी रिलीज कर दिया गया है। ‘संजू’ के दूसरे गीत ‘कर हर मैदान फतह’ संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त की झलक प्रदान कर रहा है। संजय दत्त के जीवन पर आधारित इस बायोपिक में अभिनेता के अविश्वसनीय जीवन से जुड़ी अनकही कहानी को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। जबकि हाल ही में रिलीज हुए पोस्टर और टीजर के जरिए हमें संजय दत्त के जीवन से जुड़े विभिन्न पात्रों से मिलवाया गया और अब आने वाले गीत के साथ फिल्म में पहली बार प्रिया दत्त की झलक पेश की जाएगी।

अभिनेत्री अदिति गौतम इस बायोपिक में संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त की भूमिका में नजर आएंगी। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर फिल्म के आगामी गीत ‘कर हर मैदान फतह’ की घोषणा की है, जो इस रविवार रिलीज होने के लिए तैयार है। जारी की गई एक तस्वीर में संजय दत्त की भूमिका में रणबीर कपूर दीवार की ओर मुंह कर के खड़े हैं, जहां उनके परिवार की तस्वीर टंगी है। इस गाने की झलक फिल्म के ट्रेलर में भी देखने को मिली थी, जिससे यह आभास हो रहा था कि यह एक भावनात्मक गीत होगा। इससे पहले, निर्माताओं ने संजय दत्त के रूप में रणबीर कपूर की एक तस्वीर साझा की थी, जिसने फिल्म के प्रति दर्शकों के हित में काम किया है।

Get ready for Sanju’s new song of hope and courage. Out on Sunday 11am #Fateh #Sanju #RanbirKapoor #RajkumarHiraniFilms @VVCFilms @tseries @foxstarhindi #vikrammontrose #SukhwinderSingh @shreyaghoshal pic.twitter.com/2lSzxsxczb

— Rajkumar Hirani (@RajkumarHirani) June 8, 2018