बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘संजू’ का टीजर कुछ वृक्त पहले दर्शकों के सामने आया था। फिल्म का टीजर देखकर देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। इसके बाद फिल्म के खई पोस्टर्स एक के बाद एक कर के आए सामने आए। हाल ही में एक पोस्टर सामने आया था जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस सोनम कपूर का फर्स्ट लुक सामने आया था। पोस्टर में सोनम बहुत क्यूट लग रही थीं। वहीं रणबीर कपूर भी रेट्रो लुक में जम रहे थे। इस पोस्टर में दोनों स्टार्स के बीच की कैमेस्ट्री लंबे समय के बाद देखने को मिली।

अब ‘संजू’ का एक और पोस्टर सामने आया है जिसमें पिता और पुत्र की बॉन्डिंग साफ झलकती दिख रही है। जी हां, इस पोस्टर मेंसंजय दत्त और उनके पिता सुनील दत्त को दर्शाया गया है। पोस्टर में संजय के किरदार में रणबीर कपूर और सुनील दत्त के किरदार में परेश रावल हैं। दोनों एक्टर्स एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। पोस्टर में एक और चीज है जो ध्यान देने लायक है। पोस्टर में बेटे के चेहरे पर डर और पिता के चेहरे पर उसे संभाने का भरोसा दिखाई दे रहा है।

इस पोस्टर को ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। साथ ही फिल्म को लेकर उन्होंने लिखा है कि संजू का नया पोस्टर आ गया है। इसमें परेश रावल और रणबीर कपूर पिता पुत्र की भूमिका में हैं। फिल्म का ट्रेलर 30 मई को सामने आएगा। वहीं फिल्म 29 जून को रिलीज होगी।

The father and son… New poster of #Sanju… Features Paresh Rawal and Ranbir Kapoor… Trailer on 30 May 2018… 29 June 2018 release. pic.twitter.com/hVUEl0Itnc

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 26, 2018