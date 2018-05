Sanju new poster: बॉलीवुड एक्ट्रस रणबीर कपूर की फिल्म ‘संजू’ का कुछ वक्त पहले टीजर सामने आया था। वहीं कुछ दिनों के बाद फिल्म के कई पोस्टर्स सामने आए जिसमें रणबीर कपूर संजय दत्त का अवतार लिए दिखाई दिए। फिल्म के पोस्टर्स देख कर मन में जिज्ञासा के भाव हैं। वहीं फिल्म के टीजर में संजय दत्त की जिंदगी के हर पहलू की एक झलक को करीब से दिखाया गया। फिल्म में काफी इंट्रस्टिंग कास्ट रखी गई है।

राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म में रणबीर के अलावा मनीषा कोयराला, सोनम कपूर, दीया मिर्जा, विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा और करिश्मा तन्ना भी हैं। कुछ ही दिन पहले रणबीर की फिल्म का एक पोस्टर सामने आया था जिसमें रणबीर ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ के मुन्ना बने संजय दत्त बने नजर आए थे। अब संजू का नया पोस्टर का एक और पोस्टर सामने आया है। फिल्म के पोस्टर में संजय दत्त बने रणबीर का लुक काफी हद तक संजू से मिलता नजर आ रहा है।

वहीं खास बात यह है कि इस पोस्ट में सोनम कपूर का फर्स्ट लुक भी जारी हुआ है। पोस्टर में सोनम कपूर नजर आ रही हैं। सोनम कपूर पोस्टर में काफी क्यूट लग रही हैं। वहीं रणबीर और सोनम का लुक काफी जौली मुड का लग रहा है। पोस्टर में रणबीर सोनम के बीच में कमाल की कैमेस्ट्री नजर आ रही है।

बता दें, इस फिल्म से पहले भी रणबीर कपूर और सोनम साथ में संजय लीला भंसाली की फिल्म में नजर आ चुके हैं। फिल्म ‘सांवरिया’ में सोनम और रणबीर साथ नजर आए थे। इस फिल्म से ही सोनम और रणबीर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। देखें फिल्म का पोस्टर:-

A still from #Sanju's crazy romantic love life! #SanjuTrailer out in 5 days on May 30th. #RanbirKapoor @VVCFilms @foxstarhindi @sonamakapoor pic.twitter.com/1ZE0Sa1oo7

— Rajkumar Hirani (@RajkumarHirani) May 25, 2018