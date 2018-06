राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘संजू’ इन दिनों खासा चर्चा में है। फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है। पोस्टर में मनीषा कोइराला संजय दत्त की मां नरगिस दत्त के रोल में नजर आ रही हैं। मनीषा कोइराला को पहचानना मुश्किल हो रहा है वह हूबहू नरगिस दत्त की तरह दिखाई दे रही हैं। संजू फिल्म संजय दत्त के जीवन पर आधारित है, संजय दत्त की लाइफ के उतार-चढ़ाव को फिल्म में दिखाया जाएगा। इसके साथ ही संजय दत्त के फैन्स को उनकी लव लाइफ से लेकर कंट्रोवर्सियल इशूज के बारे में भी बता चलेगा। फिल्म में मनीषा कोइराला ने संजय दत्त की मां का रोल अदा किया है। वहीं रणबीर कपूर अभिनेता संजय दत्त के रोल में हैं।

फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो मनीषा कोइराला, परेश रावल, विक्की कौशल, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा और करिश्मा तन्ना जैसे स्टार्स हैं। परेश रावल ने संजय दत्त के पिता सुनील दत्त की भूमिका अदा की है तो वहीं सोनम कपूर ने उनकी गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया है। अनुष्का शर्मा फिल्म में एक बायोग्राफर की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने इस बात का खुद खुलासा किया है। ट्रेलर लॉन्च के वक्त राजकुमार हिरानी ने कहा, अनुष्का शर्मा ने जो किरदार प्ले किया है वह दरअसल मुझे और राइटर जोशी का ही है। हालांकि अनुष्का फिल्म में फिल्ममेकर नहीं बल्कि बायोग्राफर की भूमिका में हैं।

Manisha Koirala in the role of Nargis Dutt… New poster of #Sanju… Directed by Rajkumar Hirani… 29 June 2018 release. pic.twitter.com/jy9pVdMHEv

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 6, 2018