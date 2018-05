‘संजू’ के नए पोस्टर में टपोरी स्टाइल में नजर आए रणबीर कपूर, दिलाई ‘मुन्ना भाई MBBS’ की याद

बॉलीवुड स्टार संजय दत्त पर बनी बायोपिक में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर संजय दत्त के किरदार में हैं। रणबीर फिल्म में संजय का किरदार बेहद संजीदगी और शिद्दत से निभाते दिख रहे हैं। हाल ही में फिल्म ‘संजू’ का ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म के ट्रेलर से ही पता चलता है कि कहानी में संजय दत्त की जिंदगी का हर पहलू बेहद करीब से दिखाया गया है। फिल्म का ट्रेलर मजाकिया अंदाज में शुरू होता है लेकिन संजय की गंभीर और उतार चढ़ाव वाली जिंदगी को अपने अगल स्टाइल में आसानी से कह जाता है।

फिल्म का ये ट्रेलर दर्शकों को खूब पसंद आया जिसमें संजय की जवानी से लेकर अब तक के हर शेड को रणबीर बड़े पर्दे पर उतारते नजर आ रहे हैं। अब फिल्म का एक नया पोस्टर सामने आया है जिसमें रणबीर कपूर ऑरेंज कलर की शर्ट में ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ स्टाइल में खड़े नजर आ रहे हैं। ये पोस्टर संजय दत्त की फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ के किरदार की याद दिलाता है।

पोस्टर में संजय की लाइफ का ये शेड भी नजर आ रहा है जिसमें रणबीर कपूर रंगे नजर आ रहे हैं। पोस्टर में रणबीर का लुक संजय दत्त की इस फिल्म के किरदार ‘मुन्ना भाई’ से मेल खाता है। रणबीर के बाल फ्रंट साइड से कलर्ड नजर आ रहे हैं। रणबीर ऑरेंज कलर की शर्ट में एक तरफ संजू की तरह ही झुके दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उनकी बॉडी लेंग्वेज बिलकुल संजय दत्त से मेल खा रही है। देखें रणबीर कपूर की फिल्म ‘संजू’ का ये पोस्टर।

The #Sanju posters are bringing back so many memories… Now here comes Munnabhai… The much-loved character was an instant hit with moviegoers and added to the growing fan-base of Sanju… Also marked the directorial debut of the supremely talented storyteller Rajkumar Hirani. pic.twitter.com/92kJZzU9eV

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 4, 2018