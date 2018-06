Sanju Movie Tickets Booking Online, Release Date, Advance Ticket Booking: राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म ‘संजू’ अभिनेता संजय दत्त के जीवन के उतार-चढ़ाव को दिखाती है। ‘संजू’ इस साल की एडवांस बुकिंग के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है। एक्टर संज दत्त की लाइफ से जुड़े कई राज को जानने के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं और यही कारण है कि दर्शक फिल्म के रिलीज से पहले से ही टिकट बुक करा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई और कई सारे राज्यों में यही कारण है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से शोज भरने के अलावा, फिल्म के शोज एक सप्ताह पहले से भी बेचे जा चुके हैं। भारत भर में ‘संजू’ को करीब 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है। संजू राजकुमार हिरानी और रणबीर कपूर के लिए सबसे बड़ी रिलीज बनने के लिए तैयार है।

संजू के एडवांस बुकिंग का रिस्पांस मल्टीप्लेक्स में शानदार है। दर्शक राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘संजू’ का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास ब्लॉकबस्टर फिल्मों को क्राफ्ट करने का रिकॉर्ड है। राजकुमार हिरानी की फिल्म लगभग 4 साल के बाद रिलीज हो रही है। दर्शक सिल्वर स्क्रीन पर संजय दत्त की कहानी देखने के लिए उत्साहित हैं। भले ही शुक्रवार वर्किंग डे है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फिल्म बॉक्सऑफिस पर धमाका कर सकती है। एक लीडिंग थियेटर चेन के एक सोर्स का कहना है, ”शुक्रवार को लोग भले ही ऑफिस जाएंगे, फिर भी हम शुरुआती दिन में कमाई की संख्या अच्छी होने की उम्मीद कर रहे हैं।” यदि आप भी अपना टिकट एडवांस में बुक करना चाहते तो BookMyShow पर क्लिक कर टिकट बुक कर सकते हैं। आप संजू को इस समय पर देख सकते हैं- 09:50 AM, 11:30 AM 01:20 PM, 03:00 PM, 04:50 P, 06:30 PM, 08:20 PM, 10:00 PM and 11:50 PM.

फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही बी-टाउन में फिल्म को लेकर सेलेब्स से लेकर आम-आदमी तक उत्साहित है। क्योंकि यह संजू बाबा की लाइफ के कई राज के पन्नों को खोलेगी। राजकुमार हिरानी ने दर्शकों का उत्साह कई सारे वीडियोज और पोस्टर्स के जरिए बढ़ा दिया है। फिल्म के लेखक और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हैं। फिल्म में संजय दत्त की भूमिका रणबीर कपूर अदा कर रहे हैं। फिल्म में परेश रावल, मनीषा कोईराला, दिया मिर्जा, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा और विक्की कौशल जैसे सितारे भी लीड भूमिका में हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर विधू विनोद चोपड़ा हैं।

