Sanju Movie Leaked Online: रणबीर कपूर की ‘संजू’ हुई लीक, ट्वीटर यूजर्स ने बताया सलमान फैंस की हरकत

Sanju Movie Leaked Online: रणबीर कपूर और राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘संजू’ ने आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है और रिलीज़ के पहले दिन इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है। हालांकि कई सोशल मीडिया पोस्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें ये कहा गया है कि फिल्म को ऑनलाइन लीक कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने इस फिल्म के टॉरेन्ट डाउनलोड लिंक के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। एक ट्वीटर यूज़र ने ये भी दावा किया कि फिल्म के हाई क्वालिटी प्रिंट को लीक किया गया है। गौरतलब है कि फिल्म आज ही रिलीज़ हुई है और अगर फिल्म वाकई लीक हुई है तो विधु विनोद चोपड़ा के बैनर तले बनी इस फिल्म को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ट्वीटर पर जैसे ही फिल्म के लीक होने की खबर आई, रणबीर कपूर के कई फैंस ने मोर्चा संभाल लिया। कई रणबीर फैंस ने लोगों से रिकवेस्ट की कि पाइरेसी को बढ़ावा न दे और फिल्म को थियेटर्स में ही जाकर देखें। रणबीर के एक फैन ने लिखा प्लीज़ इस फिल्म का टॉरेन्ट लिंक शेयर न करें, प्लीज़ फिल्म पाइरेसी का जितना ज़्यादा हो सके, विरोध करें। वहीं एक और फैन ने लिखा कि इस फिल्म में सीबीएफसी को टॉयलेट लीकेज सीन पर दिक्कत है लेकिन जब फिल्म लीक हो जाती है तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती, आखिर ऐसा क्यों है ? कई ट्वीट्स तो ऐसे भी थे जिसमें दावा किया गया कि सलमान खान के कई शरारती फैंस ने संजू फिल्म के लीक होने की अफवाह फैलाई है।

Whoever is watching the film PLEASE do not leak any kinda stills, footage or scenes. It’s a request don’t spoil the movie for others. #Sanjureview #Sanju #RanbirKapoor

