रणबीर कपूर स्टारर संजय दत्त की बायोपिक ‘संजू’ दर्शकों को खूब भा रही है। तभी तो अपने दूसरे हफ्ते में भी फिल्म बॉक्स ऑफिस खिड़की पर जमकर पैसा बटोरती रही। अब रणबीर कपूर की इस मल्टीस्टारर फिल्म का तीसरा हफ्ता चालू हो चुका है। बता दें, दूसरे हफ्ते के शुक्रवार से रविवार तक फिल्म ने कमाए- 62.97 करोड़ और सोमवार से गुरुवार तक फिल्म की कमाई रही 29.70 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म ने कमाए 295 करोड़ 18 लाख रुपए। इसी के साथ ही फिल्म अभी भी 2100 से ज्यादा थिएटर्स पर अभी भी जमी हुई है।

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म के आंकड़े जारी कर राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म की खूब तारीफें की है। तरण ने लिखा कि फिल्म सॉलिड ट्रेंडिंग कर रही है। अब फिल्म जल्द ही 300 करोड़ के क्लब की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। संजू जल्द ही एक बड़ी रकम जुटाने की तरफ बढ़ रही है। बता दें, संजू ने अपने पहले हफ्ते में 202.51 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 92.67 करोड़ रुपए जुटाए। अब फिल्म का टोटल हो चुका है- 295.18 करोड़ रुपए।

रणबीर की फिल्म जहां भारत में धुरंदर कमाई कर रही है। फिल् संजू वर्ल्डवाइड भी सरप्राइजिंग कमाई जुटाने में लगी है। फिल्म ने India Nett BOC में तो 295.18 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके अलावा फिल्म ने पूरे इंडिया में टोटल378.43 करोड़ कमाए हैं। ओवर सीस (Overseas Gross BOC) की बात करें तो फिल्म की कमाई हुई है 122 करोड़ रुपए। वहीं फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस (Worldwide Gross total) 500.43 करोड़ कमा लिए हैं।

#Sanju is chasing a BIG TOTAL… Showed SOLID TRENDING in Week 2… All set to enter ₹ 300 cr Club in Weekend 3… [Week 2] Fri to Sun ₹ 62.97 cr, Mon to Thu ₹ 29.70 cr. Total: ₹ 295.18 cr. India biz… Week 3: 2100+ screens.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 13, 2018