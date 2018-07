Sanju Box Office Collection Day 17: राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘संजू’ 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और फिल्म का वर्ल्डवाइड बिजनेस 500 करोड़ रुपए हो चुका है। ‘संजू’ हिरानी के करीबी दोस्त और एक्टर संजय दत्त की बायोपिक है। संजय दत्त का रोल एक्टर रणबीर कपूर ने अदा किया है तो वहीं फिल्म में परेश रावल, विक्की कौशल, मनीषा कोईराला, दिया मिर्जा, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा और जिम सरब भी लीड भूमिका में हैं। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 34 करोड़ 17 लाख रुपए का बिजनेस किया था। इसी के साथ फिल्म इस साल की ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, नॉन हॉलीडे, नॉन फेस्टिवल रिलीज। संजू ने 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। अब इंतजार है सलमान खान की फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’, ‘टाईगर जिंदा है’ और आमिर खान की ‘पीके’ के लाइफटाइम बिजनेस को मात देने का। फिल्म ऑल टाइम सुपरब्लस्टर है। इस समय सिनेमाघरों में दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू की फिल्म सूरमा भी रिलीज हो चुकी है इसके बावजूद संजू बॉक्सऑफिस के साथ खड़ी है। फिल्म अभी भी 2100 से ज्यादा थिएटर्स पर अभी भी जमी हुई है।

Non-holiday… Non-festival release… #Sanju crosses ₹ 300 cr mark… Now eyeing the *lifetime biz* of #BajrangiBhaijaan, #TigerZindaHai and #PK… Nett BOC… India biz… ALL TIME BLOCKBUSTER.

