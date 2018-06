Sanju Movie Cast, Song, Release Date, Show Timings, Tickets Booking: सुपरस्टार रणबीर कपूर फिल्म ‘संजू’ से सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिल्म 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म संजू की कहानी अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित है। रणबीर कपूर ने फिल्म में संजय दत्त का रोल अदा किया है तो वहीं परेश रावल सुनील दत्त, मनीषा कोईराला नरगिस दत्त, दिया मिर्जा ने मान्यता दत्त का रोल अदा किया है। इसके अलावा भी कई सितारों ने संजू में कैमियो किया है। फिल्म ‘संजू’ की लव लाइफ से लेकर कंट्रोवर्सियल चीजों को भी सामने लेकर आएगी। ट्रेड एनालिस्ट ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि फिल्म बॉक्सऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर सकती है, इसके साथ ही ओपनिंग डे पर भी ताबड़तोड़ कमाई की बात कही जा रही है।

यदि अब फिल्म के टिकट प्राइज की बात करें तो फिल्म के टिकट की कीमत 250 से 300 रुपए है। यदि आप गोल्ड क्लास से फिल्म का मजा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करीब 600 से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ‘संजू’ फिल्म की ड्यूरेशन टाइमिंग 2 घंटे 35 मिनट की है। फिल्म का म्यूजिक कुछ ज्यादा खास न होने के बाद बावजूद भी लोग इस फिल्म की कहानी को लेकर उत्साहित हैं। फिल्म का पहला गाना ‘मैं बढ़िया तू भी बढ़िया’ रिलीज किया गया था जिसके सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने गाया है। गाने की टाइमिंग 4 मिनट 34 सेकेंड की है। वहीं दूसरा गाना ‘कर हर मैदान फतेह’ 5 मिनट 11 सेकेंड का है। इस गाने में आपको संजय दत्त की लाइफ के स्ट्रगल की कुछ झलकियां देखने को मिलती हैं। इसे देखकर आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। गाने में श्रेया घोषाल और सुखविंदर सिंह ने अपनी आवाज दी है। वहीं फिल्म का तीसरा गाना ‘रूबी रूबी’ है। गाने का ड्यूरेशन टाइम 4 मिनट 45 सेकेंड का है। गाने को शाशवत सिंह और पूर्वी ने गाया है।

Sanju Movie Tickets Booking: ‘संजू’ को देखने के लिए लोग बेताब, तेजी से बढ़ रहा एडवांस बुकिंग का आंकड़ा

यदि शो टाइमिंग की बात करें तो आप 09:50 AM, 11:30 AM 01:20 PM, 03:00 PM, 04:50 P, 06:30 PM, 08:20 PM, 10:00 PM and 11:50 PM बजे से फिल्म देख सकते हैं। ‘संजू’ की स्क्रीनिंग का आयोजन बीती रात को किया गया है। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म ‘संजू’ की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों ने शिरकत की थी। स्क्रीनिंग की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। स्क्रीनिंग के दौरान वरुण धवन की फैमिली, महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान, संजय दत्त, दिव्या घोषला, रणबीर कपूर, मनीषा कोईराला समेत कई दिग्गज सितारों ने शिरकत की थी।

