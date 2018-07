Sanju Box Office Collection Day 7: अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म ‘संजू’ बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ रही है। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने के लिए तैयार है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कयास लगाए हैं कि फिल्म इस गुरूवार तक 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। इसके साथ ही रणबीर की यह पहली फिल्म बन जाएगी जिसने 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने में सफल रही। इसके साथ ही तरण ने फिल्म के कमाई के आंकड़ों को भी साझा किया है।

ट्वीट अनुसार, फिल्म ने शुक्रवार को 34 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस किया था, शनिवार को ‘संजू’ ने 38 करोड़ 60 लाख रुपए, रविवार को फिल्म ने 46 करोड़ 71 लाख रुपए, सोमवार को ‘संजू’ ने 25 करोड़ 35 लाख रुपए, मंगलवार को 22 करोड़ 10 लाख रुपए और बुधवार को 18 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजनेस करने में सफल रही है। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 186 करोड़ 41 लाख रुपए भारत में हो गया है। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है।

#Sanju is UNSTOPPABLE… Expected to cross ₹ 200 cr today [Thu]… Will be Ranbir’s first film in ₹ 200 cr Club… Fri 34.75 cr, Sat 38.60 cr, Sun 46.71 cr, Mon 25.35 cr, Tue 22.10 cr, Wed 18.90 cr. Total: ₹ 186.41 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 5, 2018