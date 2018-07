Sanju Box Office Collection Day 5: रणबीर की ‘संजू’ को मिल रही दर्शकों की ‘जादू की झप्पी’, फिल्म ने की इतनी कमाई…

Sanju Box Office Collection Day 5: संजय दत्त की बायोपिक संजू को दर्शकों की जबरदस्त ‘ जादू की झप्पी’ मिल रही है। रणबीर कपूर के फैन्स को इस फिल्म में उनका अभिनय बहुत पसंद आया है। फिल्म ने अपने 3 दिन में ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल होकर दिखाया। फिल्म ने शुक्रवार यानी अपने पहले दिन में 34.75 करोड़ रुपए की कमाई की। शनिवार को फिल्म ने कमाए 38.60 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म ने 46.71 करोड़ रुपए की कमाई की। सोमवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन बटोरा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है- 145.41 करोड़ रुपए। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन के ये आंकड़े अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किए हैं। तरण कहते हैं कि यह फिल्म जल्द नहीं उतरने वाली। लंबा जाएगी। तेज गती से। वीकडेज पर भी फिल्म अच्छा कर रही है। फिल्म में रणबीर कपूर संजय दत्त के किरदार में हैं। संजू में सुनील दत्त का किरदार परेश रावल निभा रहे हैं। वहीं संजय दत्त की मां नरगिस का किरदार मनीषा कोइराला निभा रही हैं।

Non-holiday / working day… Reduced ticket rates on weekdays… Yet, #Sanju puts up a SPLENDID TOTAL on Day 4 [Mon]… This one is NOT going to slow down soon… Fri 34.75 cr, Sat 38.60 cr, Sun 46.71 cr, Mon 25.35 cr. Total: ₹ 145.41 cr. India biz.

