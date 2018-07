रणबीर कपूर स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘संजू’ सिनेमाघरों में आ चुकी है। फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। इस मल्टीस्टारर फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। इसके चलते पहले ही रणबीर फैन्स ने इस फिल्म के लिए एडवांस में थिएटर्स की सीट्स बुक कर ली थीं। फिल्म में रणबीर संजय दत्त के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की जो उम्मीदें थे। राजकुमार की ये फिल्म उस उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊपर उठी नजर आई है।

इसके चलते पहले और दूसरे दिन फिल्म की कमाई जबरदस्त रही है। पहले दिन रणबीर की फिल्म और संजय दत्त की बायोपिक ‘संजू’ ने 34.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसी के साथ ही ओपनिंग डे में धमाकेदार कमाई करने के चलते फिल्म संजू इस साल की ऐसी फिल्म बन गई है जिसने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई की है। फिल्म संजू 2018 की टॉप 5 फिल्मों में सबसे पहले स्थान पर है। फिल्म को दशर्कों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वहीं फिल्म को रिव्यू और रेटिंग भी अच्छे मिले हैं।

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श फिल्म को वन वर्ड रिव्यू देते हुए आउटस्टैंडिग कहते हैं। साथ ही तरण फिल्म के लिए लिखते हैं- फिल्म बहुत पावरफुल, एंगेजिंग, इमोशनल है। राजकुमार ने फिर से ये साबित कर दिखाया कि वह एक बहुत अच्छे और मंझे हुए कहानीकारक हैं। यह फिल्म जबरदस्त हिट होने वाली है।

Non-holiday… Non-festival release… Yet, #Sanju packs a PHENOMENAL TOTAL on Day 1… Emerges the BIGGEST OPENER of 2018 [so far]… Also, Ranbir's HIGHEST OPENER to date… Expected to cross ₹ 100 cr in 3 days, as per trends… Fri ₹ 34.75 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 30, 2018