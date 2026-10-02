हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ‘शोले’, ‘आंधी’, ‘त्रिशूल’, ‘कोशिश’ और ‘मौसम’ जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया। पर्दे पर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले संजीव कुमार असल जिंदगी में भी बड़े दिल वाले इंसान थे। हालांकि, उनके बारे में कहा जाता था कि वह पैसे खर्च करने में काफी कंजूस थे, लेकिन फिल्म पत्रकार हनीफ जवेरी ने इस धारणा को गलत बताया है। उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया कि संजीव कुमार जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों की आर्थिक मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा और बोनी कपूर की भी मदद की थी।

दोस्तों को उधार दिए 96 लाख रुपये

मेरी सहेली पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान हनीफ जवेरी ने संजीव कुमार की दरियादिली से जुड़े कई किस्से साझा किए। उन्होंने बताया कि अभिनेता ने अपने दोस्तों को करीब 96 लाख रुपये उधार दिए थे, लेकिन उनमें से कई लोगों ने पैसे वापस नहीं किए। इसके बावजूद संजीव कुमार ने जरूरतमंदों की मदद करना नहीं छोड़ा।

हनीफ के मुताबिक, संजीव कुमार ने अपने ड्राइवर की शादी का खर्च भी उठाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक दोस्त को कार तक तोहफे में दी थी। अभिनेता ने अपनी वसीयत में ड्राइवर के बेटे की पढ़ाई के लिए भी दो लाख रुपये अलग रखे थे। हनीफ ने कहा कि जो इंसान इतना सब करता हो, उसे कंजूस कहना सही नहीं है। दरअसल, संजीव कुमार फिजूलखर्ची के खिलाफ थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे।

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शत्रुघ्न सिन्हा को बिना मांगे दिए पैसे

हनीफ जवेरी ने बताया कि संजीव कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से पढ़ाई पूरी करके आए थे, तब संजीव कुमार निर्माताओं के सामने उनकी तारीफ किया करते थे। वह चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्मों में काम करने के अच्छे मौके मिलें।

हनीफ के अनुसार, जब संजीव कुमार को पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा को पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर उनकी मदद की। शत्रुघ्न सिन्हा ने उनसे पैसे मांगे भी नहीं थे, फिर भी संजीव कुमार ने उन्हें करीब पांच से सात लाख रुपये दे दिए।

बोनी कपूर की भी की थी मदद

हनीफ जवेरी ने बातचीत में फिल्म निर्माता बोनी कपूर से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि जब बोनी कपूर को पैसों की जरूरत पड़ी, तब संजीव कुमार ने उनकी भी आर्थिक मदद की। खास बात यह थी कि उन्होंने न तो कोई कागजी कार्रवाई की और न ही पैसे देने के लिए किसी तरह का दस्तावेज बनवाया।

हनीफ ने बताया कि संजीव कुमार के निधन के बाद बोनी कपूर ने वह रकम उनके परिवार को लौटा दी। दिलचस्प बात यह है कि संजीव कुमार के परिवार को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्होंने बोनी कपूर को पैसे उधार दिए थे। यह किस्सा बताता है कि संजीव कुमार अपने दोस्तों पर कितना भरोसा करते थे और उनकी मदद के लिए किस हद तक जा सकते थे।

परिवार की आर्थिक तंगी के कारण की थीं छोटी फिल्में

संजीव कुमार की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था, जब उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। हनीफ जवेरी ने बताया कि जब संजीव कुमार फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता का कारोबार घाटे में चल रहा था और उनकी मां किसी तरह परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही थीं।

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हनीफ के मुताबिक, उस समय संजीव कुमार के पास पहनने के लिए केवल दो जोड़ी कपड़े थे। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह जो भी फिल्म मिलती, उसे स्वीकार कर लेते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में कई कम बजट की फिल्में भी कीं। बाद में अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई।

सुलक्षणा पंडित से क्यों नहीं की शादी?

संजीव कुमार की निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही। अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित उनके प्यार में थीं, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी। हनीफ जवेरी ने बताया कि संजीव कुमार सुलक्षणा पंडित को पसंद करते थे, लेकिन वह उनसे या किसी और से शादी नहीं करना चाहते थे।

हनीफ के अनुसार, संजीव कुमार को लगता था कि वह लंबी उम्र तक नहीं जी पाएंगे। उनके परिवार में पुरुषों की मृत्यु 50 साल की उम्र से पहले हो गई थी, इसलिए उन्हें भी अपने साथ ऐसा ही होने का डर था। हनीफ ने बताया कि सुलक्षणा पंडित से मिलने तक संजीव कुमार को दो बार दिल का दौरा पड़ चुका था। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने शादी की और कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके जीवनसाथी की जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। इसी डर के कारण उन्होंने शादी न करने का फैसला किया था।