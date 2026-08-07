हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख ने एक बार फिर अपनी डेटिंग की अफवाहों को हवा दे दी है। दोनों कलाकारों ने हाल ही में पुणे के पास पानशेत वेकेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं, जिनमें एक जैसी लोकेशन और मिलते-जुलते बैकग्राउंड ने फैंस का ध्यान खींच लिया।

हालांकि दोनों ने अलग-अलग एंगल से तस्वीरें पोस्ट की हैं, लेकिन तस्वीरों में दिख रही जगह, सामान और बैकग्राउंड एक ही लग रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके रिलेशनशिप को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

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वैसे तो दोनों के रिश्तों की खबरें कई बार सामने आई हैं, लेकिन इन मैचिंग तस्वीरों ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सोशल मीडिया पर इनके रिश्ते की अटकलें और तेज हो गई हैं। यूजर्स लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और दोनों को बधाईयां भी दे रहे हैं।

हर्षवर्धन राणे ने अपनी पोस्ट में वेकेशन के दौरान चाय बनाते, अंडे पकाते और जिस Airbnb में ठहरे थे, उसकी झलक भी दिखाई।

वहीं, संजीदा शेख की तस्वीरों में भी उसी लोकेशन की झलक देखने को मिली, जिससे दोनों के साथ छुट्टियां मनाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया।

दोनों की पोस्ट सामने आते ही फैंस ने तस्वीरों में कॉमन चीजों को नोटिस कर लिया और कमेंट सेक्शन में डेटिंग को लेकर अटकलें लगानी शुरू कर दीं। एक यूजर ने लिखा, “आप और हर्षवर्धन एक साथ?”

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वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, “लगता है दूसरी चाय की प्याली संजीदा के लिए है।” एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, “तो इसका मतलब दोनों डेट कर रहे हैं।” ऐसे कई कमेंट्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

यह पहली बार नहीं है जब दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा छिड़ी हो। साल 2023 में भी संजीदा शेख और हर्षवर्धन राणे की गिर फॉरेस्ट वेकेशन से शेयर की गई मैचिंग इंस्टाग्राम तस्वीरों ने उनके रिलेशनशिप की खबरों को खूब हवा दी थी।