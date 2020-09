सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर जारी सियासत के बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच ठन गई है। कंगना के मुंबई की तुलना पीओके से करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए संजय राउत ने एक न्यूज़ चैनल से कहा कि ‘ऐसे व्यक्ति को उसके बाप को यहां लेकर आना चाहिए…’। यह पूछने पर कि शिवसेना के कुछ नेताओं ने कहा है कि कंगना रनौत को मुंबई में घुसने से रोकेंगे, तो संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सिर्फ शिवसेना की जागीर नहीं है, सभी पार्टी उसमें शामिल हैं। हम सब मिलकर तय करेंगे।

राउत ने कहा कि उस लड़की ने जो बात की क्या वह कानून की रिस्पेक्ट है। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने कंगना रनौत पर एक अभद्र टिप्पणी भी की। इस टिप्पणी को लेकर संजय राउत लोगों के निशाने पर आ गए। फिल्म डायरेक्टर मनीष मुंद्रा ने राउत का वीडियो शेयर करते हुए लिखा ‘नेताओं की यह पौध हम तैयार कर रहे हैं…अनपढ़… घमंड से भरे हुए।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘ जरा इनके शब्द सुनिए जो एक महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी विचारधारा या व्यक्ति का समर्थन करें या ना करें लेकिन इस तरह की भाषा महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर दिखाती है।’

उधर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी संजय राउत का वीडियो शेयर किया और पूछा ‘कंगना को ना बोलने का ज्ञान देने वाले क्या खुलकर इस भाषा की भत्सर्ना करेंगे?। उधर, संजय राउत ने अपनी टिप्पणी पर विवाद बढ़ने पर समाचार एजेंसी ANI से कहा कि अगर वह लड़की महाराष्ट्र से माफी मांगने के लिए तैयार है तो मैं भी इसके (माफी मांगने के) बारे में सोचूंगा।

This is the class of political leaders we breed. Illiterate, full of false ego! Just listen d words he is using for a woman. Whether you support the ideology or style of a person or not that’s a separate issue. But to use such language shows level of Maharashtra Politics. #shame https://t.co/rmRWqQIrBh

