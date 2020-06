Sonu Sood: प्रवासियों और मजदूरों की घर जाने में मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने निशाना साधा था। अब इसके बाद सोनू सूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। सोनू सीएम उद्धव ठाकरे के घर ‘मातोश्री’ उनसे मिलने गए थे। ऐसे में उनकी मुलाकात उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे से भी हुई। आदित्य सहित सीएम उद्धव ठाकरे और सोनू सूद की बात करीब 40 मिनट तक होती रही।

मीटिंग में कांग्रेस के नेता और प्रदेश के मौजूदा कपड़ा मंत्री असलम शेख भी मौजूद थे। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने सोनू सूद से प्रवासियों की मदद करने को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि ‘ इसमें कोई दोराहा नहीं है, हम सब मिलकर इस राह पर काम करना चाहते हैं।’ आदित्य ठाकरे ने भी इस बीच सोनू सूद से कहा- ‘हम साथ मिलकर काम करेंगे।’

इधर, मुलाकात के बाद सोनू सूद ने कहा कि ‘इस मामले में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब मेरे साथ रहे हैं। मैं आखिरी प्रवासी के घर पहुंचने तक ये काम जारी रखूंगा। यह किसी राजनीतिक पार्टी का मामला नहीं है। प्रवासियों को घर भेजने में सबने मेरा समर्थन किया है।’

Mumbai: Actor Sonu Sood met Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray at the latter’s residence Matoshree. Uddhav Thackeray’s son & State Minister Aaditya Thackeray was also present. pic.twitter.com/Dd6PDWFnb3

