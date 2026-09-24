अच्छे वक्त की एक बुरी बात होती है कि वो देर से आता है लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये भी होती है कि वो आता जरूर है। बस अपनी मेहनत, लगन और काम को लगातार जारी रखना जरूरी है। अभिनेता संजय मिश्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भारतीय सिनेमा के शानदार एक्टर्स में उनकी गिनती की जाती है लेकिन सिनेमा में 150 से भी ज्यादा फिल्में करने के बाद अब साल 2026 में उन्हें पहली बार नेशनल अवॉर्ड मिला।

कितनी अजीब बात है न, किसी को कुछ चुनिंदा फिल्मों के बाद ही इस पुरस्कार से नवाजा गया, तो वहीं किसी कलाकार को इसके लिए सालों इंतजार करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया था जब संजय मिश्रा इस फिल्मी दुनिया को छोड़कर ऋषिकेश चले गए थे।

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लेकिन एक फोन कॉल ने उन्हें वापस इस दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। वो कॉल रोहित शेट्टी का था। पिछले 35 सालों से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे और 170 से ज्यादा फिल्मों में मिश्रा को उनका पहला नेशनल अवार्ड फिल्म ‘भक्षक’ के लिए मिला। उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ये खिताब दिया गया।

ढाबे पर धोए बर्तन और बनाया आमलेट

एक्टर अपने पिता के काफी नजदीक थे। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो वह काफी टूट गए थे। उन्होंने अवॉर्ड मिलने के बाद खुसी जाहिर करते हुए भी कहा- कि पिताजी आज होते तो बहुत खुश होते। उन्होंने ये अवॉर्ड भी उनके नाम किया। अवॉर्ड पर अपना नाम उन्होंने संजय शंभूनाथ मिश्रा लिखवाया।

साल 2009 के आसपास जब उनके पिता का निधन हुआ तो वह पूरी तरह से टूट गए थे। दुनिया की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में संजय मिश्रा ऋषिकेश चले गए। वहां ऋषिकेश-गंगोत्री के रास्ते पर एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने, सब्जियां काटने और आमलेट बनाने का काम करने लगे। परिवार और दोस्तों के समझाने पर उनकी मां ने उन्हें दाढ़ी कटवाने और वजन कम करने को कहा।

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रोहित शेट्टी ने कराई फिल्मों में वापसी

अपने शानदार काम से सभी मन पर एक छोप छोड़ चुके एक्टर संजय मिश्रा की फिल्मी दुनिया में तलाश होने लगी। एक दिन रोहित शेट्टी के ऑफिस से उनके पास एक फोन गया। तब उन्हें पता चला कि रोहित शेट्टी उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं।

उस कॉल के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी की फिल्म ऑल द बेस्ट से वापसी की। इस फिल्म से उनके करियर को एक अलग दिशा दी और बाद में उन्होंने गोलमाल सहित कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया।

भक्षक में साहसी पत्रकार के किरदार से जीता नेशनल अवॉर्ड

संजय मिश्रा को अपनी इंटेंस एक्टिंग के लिए जाना जाता है। वैसे तो वह हर किरदार में शानदार लगते हैं लेकिन ‘वध’, ‘भक्षक’ और ‘वध 2’ में जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। फिल्म भक्षक में उन्होंने एक पत्रकार(भास्कर सिन्हा) का किरदार निभाया है।

जो एक साहसी, संवेदनशील और जमीनी पत्रकार होते हैं जिसे संजय मिश्रा ने पर्दे पर बखूबी निभाया है। इसी फिल्म और किरदार के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड दिया गया है।