बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली इन दिनों अपनी आने वाले फिल्म ‘लव एंड वॉर’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब इस मूवी से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल स्टारर इस फिल्म के सेट पर एक हादसा हो गया है, जिसमें एक टेक्नीशियन की जान चली गई है। मुंबई की फिल्मसिटी में चंद्रधारी यादव नाम के एकारपेंटर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई।

यह घटना चार दिन पहले की बताई जा रही है, जहां आलिया भी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। इस दुखद घटना के बाद भंसाली के प्रोडक्शन हाउस ने चंद्रधारी के परिवार को मुआवजे के तौर पर 40 लाख रुपये देने की पेशकश की है। बता दें मृतक के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं।

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FWICE ने की मुआवजे की रकम बढ़ाने की मांग

बता दें कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में इस खबर की पुष्टि की है और भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की भी मांग की है। फेडरेशन के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने कहा, “हमारी पहली मांग यह है कि मुआवजे की रकम बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाए, क्योंकि मृतक के बच्चे अभी छोटे हैं और आगे चलकर उनके परिवार को उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए पैसों की काफी जरूरत होगी।

इसके साथ ही हमने शूटिंग सेट्स पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने और मजदूरों के काम करने के घंटों को तय करने की भी मांग की है। वह एक हुनरमंद टेक्नीशियन थे और उनका इस तरह दुनिया से जाना वाकई दिल तोड़ने वाला है।”

2027 में रिलीज होगी ‘लव एंड वॉर’

‘लव एंड वॉर’ अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसमें एक बार फिर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी साथ दिखाई देगी। बता दें कि ‘ब्रह्मास्त्र’ के बाद यह दूसरी मूवी है, जिसमें यह कपल साथ दिखाई देने वाला है। वहीं, ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ की जबरदस्त सफलता के बाद भंसाली फिर आलिया के साथ काम कर रहे हैं।

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