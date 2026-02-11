दिल्ली हाईकोर्ट में करिश्मा कपूर के पूर्व पति दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहा परिवारिक मामला और गहरा गया है। कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर को नोटिस भेजकर उनकी बहू प्रिया सचदेव की याचिका पर जवाब देने को कहा है। प्रिया कपूर का कहना है कि रानी कपूर ने पारिवारिक ट्रस्ट के खिलाफ जो केस किया है, वह गलत जानकारी पर आधारित है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि रानी कपूर पर झूठी गवाही देने के मामले में कार्रवाई की जाए।

प्रिया का दावा है कि ऐसे सबूत मौजूद हैं जैसे हलफनामा और तस्वीरें, जो दिखाते हैं कि रानी कपूर ने ट्रस्ट के कागजों पर हस्ताक्षर न करने की बात गलत कही है। दूसरी ओर, रानी कपूर ने अपनी याचिका में कहा है कि ‘आरके फैमिली ट्रस्ट’ फर्जी तरीके से बनाया गया। उनका आरोप है कि 2017 में उनके नाम पर जो ट्रस्ट बना, उसमें धोखाधड़ी हुई और उनकी जानकारी के बिना संपत्ति ट्रस्ट में डाल दी गई।

रानी कपूर का कहना है कि वह अपने दिवंगत पति सुरिंदर कपूर की संपत्ति की अकेली हकदार थीं। सुरिंदर कपूर ‘सोना ग्रुप ऑफ कंपनीज’ के संस्थापक थे। संजय कपूर का 12 जून को इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान निधन हो गया था। तभी से उनके बिजनेस और संपत्ति को लेकर काफी विवाद चल रहा है।

मामले में एक और याचिका भी लंबित है। संजय कपूर की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के दो बच्चों ने अपने पिता की कथित वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी है और प्रिया कपूर पर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी।