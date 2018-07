IIFA 2018 अवॉर्ड्स देख भड़के मशहूर डायरेक्टर, बोले- ये सब देख मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं

बॉलीवुड के कई अवार्ड शोज़ अक्सर विवादों में रहते हैं। आमिर खान, मनोज वाजपेयी, विजय राज जैसे कई सितारे तो इन अवार्ड्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते आए हैं। आमिर तो पिछले कई सालों से इन अवार्ड्स फंक्शन का हिस्सा भी नहीं रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार देखने को मिला है कि डिजर्विंग एक्टर की जगह कोई दूसरा एक्टर इन अवार्ड्स को जीत ले जाता है। शायद यही कारण है कि ‘अटेन्डेन्स अवार्ड्स’ जैसे कई कॉन्सेप्ट्स के चलते इन शोज़ की तीखी आलोचना भी होती है। ‘कांटे’, ‘मुसाफिर’ और ‘हासिल’ जैसी फिल्में बनाने वाले और संजय दत्त के करीबी दोस्त संजय गुप्ता ने हाल ही में बॉलीवुड अवार्ड्स को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि ‘मैं विदेशों में होने वाले अवार्ड शोज़ को देखकर बेहद शर्मिंदा महसूस करता हूं। क्या हम इसी तरह से अपने आपको पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं?’ माना जा रहा है कि संजय गुप्ता ने आइफा अवार्ड्स 2018 को लेकर ये ट्वीट किया है।

I feel embarrassed just watching our award shows held abroad.

Is this how we present ourselves to the world?

