बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबा सफर तय किया है। इस सफर में उन्होंने कई मुश्किल उतार-चढ़ाव भी देखे। फिल्मी सफर के अलावा एक्टर की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है। चाहे उनके रिलेशनशिप हों या उनका जेल जाना, उनसे जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो चर्चा का विषय हैं।

एक्टर संजय दत्त ने हाल ही में एआईजी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए उन्होंने अपने जेल के समय को याद किया और बताया कि उन्होंने उस समय सबसे बड़ा सबक क्या सीखा था।

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जेल में मिली सबसे बड़ी सीख

एक्टर ने ये भी कहा कि करियर की शुरूआत से ही ये फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ लगातार बदलती रही है। अपने जेल एक्सपीरियंस को याद करते हुए संजय ने कई बातें की। उनसे पूछा गया कि जेल में बिताए समय के बाद उन्होंने वहां से क्या सीखा तो एक्टर ने जवाब में कहा, ‘माफ करना, मैंने यह सीख अपनी जेल की सजा के दौरान सीखी। वहां मैंने लोगों को माफ करना सीखा।’

माफ करना आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा

“एक कांस्टेबल ने मुझे यह बात बहुत अच्छी तरह समझाई थी। उसने कहा था, ‘लोगों को माफ करना सीखो, इससे जिंदगी में तुम और आगे बढ़ोगे।’ आपको पता हो सकता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको चोट पहुंचाई है, फिर भी उसे माफ कर देना सीखिए। यही आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा।”

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पहले परिवार जैसा था अब बढ़ गया कॉम्पिटिशन

फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने कहा “जब मैंने शुरुआत की थी, तब फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार जैसी महसूस होती थी। हर कोई एक-दूसरे के साथ था और सभी एक-दूसरे की मदद करते थे। लेकिन अब यह पहले से कहीं ज्यादा कॉम्पिटिशन और ज्यादा बढ़ गया है। हॉलीवुड यहां की इंडस्ट्री से काफी अलग है।”

संजय दत्त का पसंदीदा किरदार

जब उनसे पूछा गया कि उनके कौन-से अभिनय को वह अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें गैंगस्टर के किरदार निभाना सबसे ज्यादा पसंद है। आखिरी बार एक्टर को फिल्म धुरंधर और राजा शिवाजी में देखा गया था। जिनमें अपने दमादार किरदारों से उन्होंने खूब वाहवाही लूटी थी।