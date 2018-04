Sanjay Dutt Biopic Teaser Launch: हू-ब-हू संजय दत्त लग रहे हैं रणबीर कपूर, पहचानना है मुश्किल

Sanjay Dutt Biopic Teaser Launch: रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म संजय दत्त की बायोपिक ‘संजू’ का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में एक्टर रणबीर कपूर संजय दत्त की भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हैं, वहीं फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। रणबीर की फिल्म का टीजर खास अंदाज में रिलीज किया गया है। 1.23 मिनट के टीजर में रणबीर की परफॉर्मेंस कमाल की है। इन चंद मिनटों में संजय दत्त के जीवन पर आधारित इस फिल्म के कुछ सीन दर्शकों में उत्सुकता पैदा करते हैं। टीजर में संजय दत के जीवन के हर पहलू को बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया गया है। संजय के जीवन में अब तक उन्होंने जो-जो लुक अपनाए हैं रणबीर उनमें जच रहे हैं।

फिल्म का टीजर बहुत शानदार है। वहीं रणबीर की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। टीजर में रणबीर जिस तरह से डायलॉग बोल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, जैसे दिख रहे हैं हू-ब-हू संजय दत्त लग रहे हैं।फिल्म का टीजर देखने के बाद दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फिल्म की एक झलक दर्शकों को काफी पसंद आई है। वहीं अब लोगों को इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार है। बता दें, रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘संजू’ 29 जून को सिनेमाघरों में आ रही है।

बता दें, ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इस फिल्म के टीजर लॉन्च को लेकर पहले ही जानकारी दे दी थी कि फिल्म का ट्रेलर 24 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। इतना ही नहीं तरण ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया था कि इस फिल्म का टीजर 80+ TV चैनल में दिखाया जाएगा। 85 सेकेंड्स का ये टीजर हिंदी, अंग्रेजी और रीजनल भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।

#BreakingNews: #DuttBiopic teaser, to be launched on 24 April 2018, will be aired across 80+ TV channels over a period of 2 days… The 85-second teaser will play on Hindi, English and regional channels along with showcasing on channels telecasting IPL cricket matches.

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 23, 2018