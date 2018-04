Sanju: रणबीर कपूर की एक्टिंग को देखकर इनसिक्योर हुए संजय दत्त! देखें वीडियो

निर्देशक राजकुमार हिरानी अपनी अपकमिंग फिल्म ‘संजू’ के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं। संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म ‘संजू’ इन दिनों चर्चा में है। फिल्म का टीजर 24 अप्रैल यानी मंगलवार को रिलीज हो चुका है। फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही दर्शकों के बीच छा गया है। रणबीर कपूर को देखकर पहचाना मुश्किल है कि वह संजय दत्त नहीं हैं। फिल्म में रणबीर कपूर की एक्टिंग को देखकर संजय दत्त इनसिक्योर हो गए हैं। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी से कुछ ऐसा कहा कि वहां पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े। विदेश में शूटिंग करने के कारण टीजर लॉन्च के वक्त संजय दत्त मौजूद नहीं थे, इसलिए संजय दत्त के साथ वीडियो चैट की गई।

सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो में संजय फिल्म ‘संजू’ को लेकर कहते हैं, ”टीजर नहीं देखा तो अभी देख लेना और बताना कैसा लगा? मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी लाइफ पर पिक्चर बन रही है। मेरी इच्छा थी मैं भी वहां पर आप सभी के साथ होता, लेकिन मैं इस वक्त भारत से बाहर शूटिंग कर रहा हूं। मैंने फिल्म के कई सीन देखे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि रणबीर मेरे जैसा लग रहा है।” संजय हंसते हुए कहते हैं, “राजू मुन्नाभाई में रणबीर कपूर को मत ले लेना। एन्जॉय करिए, शुक्रिया फिल्म के टीजर को देखने के लिए।”

One man. Many lives… Presenting the first look poster of Rajkumar Hirani’s keenly-awaited movie… Ranbir Kapoor is #Sanju… #DuttBiopic… #FoxStarStudios #VidhuVinodChopra pic.twitter.com/u9ErGufmup

