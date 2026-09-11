हाल ही में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने मुंबई में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वो मराठी बोलना नहीं जानते। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब एक्टर ने इस पूरे मामले पर सफाई दी और कहा है कि वो मराठी बोलना जानते हैं, उन्होंने केवल मजाक किया था। साथ ही उन्होंने माफी भी मांगी है।

दरअसल संजय दत्त कुछ दिनों पहले शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ दही हांडी प्रोग्राम में शामिल हुए थे। इस दौरान प्रताप सरनाईक ने उनसे मराठी में बात करने को कहा, लेकिन संजय ने हंसते हुए जवाब दिया, “प्रताप भाई, मैं 6 साल जेल में रहा, यरवदा में। तब भी मराठी नहीं सीख पाया। मैं थोड़ा सीखा था।”

संजय के इस बयान को लेकर कई लोगों ने उनकी आलोचना की। जिसके बाद अब संजय ने प्रताप सरनाईक को फोन कर सफाई दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक एक बैठक के दौरान प्रताप सरनाईक को संजय दत्त का कॉल आया। संजय ने ‘प्रताप भाई, जय महाराष्ट्र’ से शुरुआत करते हुए बताया कि उन्होंने मजाक में कहा था कि उन्हें मराठी नहीं आती।

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संजय ने कहा, “अगर मेरी बात से किसी की भावना आहत हुई हो या कोई गलत संदेश गया हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरा परिवार मुंबईकर है। मैं इसी मिट्टी में पला-बढ़ा हूं और महाराष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है।”

Sanjay Dutt has been living in Mumbai for more than 50 years, and he himself says that even after spending 6 years in Yerwada Jail, he still couldn’t learn Marathi.



And he openly admitted this in front of everyone, without any shame. So now, will MNS and Uddhav Thackeray’s party… pic.twitter.com/kLQ7AxZfBa — Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) September 6, 2026

संजय दत्त के बयान पर क्यों हुआ विवाद?

दरअसल संजय दत्त के मराठी ना आने वाली बात सुनकर प्रताप सरनाईक हंस पड़े थे। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा, “अगर कोई कलाकार मराठी नहीं जानता तो उस पर आप हंसते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम रिक्शा चालकों पर मराठी भाषा को लेकर दबाव बनाया जाता है। यह कैसा न्याय है? एकनाथ शिंदे ने उन्हें कभी कुछ करने नहीं दिया। वहां डमी मंत्री की जरूरत है, इसलिए वे हैं।” इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी संजय दत्त और प्रताप सरनाईक को काफी ट्रोल किया गया। संजय दत्त ने क्या कहा और उस कार्यक्रम में क्या हुआ, ये पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…