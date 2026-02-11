एक्टर संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त एक बार फिर अपने रिश्ते से खास मिसाल पेश कर रहे हैं। बुधवार को इस दिग्गज अभिनेता ने अपनी शादी की 18वीं सालगिरह के मौके पर इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए मान्यता के लिए दिल छू लेने वाला संदेश लिखा।

‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ स्टार ने अपने पोस्ट में कुछ दुर्लभ और निजी तस्वीरें साझा कीं, जिनमें परिवार के खूबसूरत और अनदेखे पल नजर आए। इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की झलक फैंस के साथ साझा की।

कैप्शन में संजय दत्त ने खुलकर स्वीकार किया कि उनके जीवन के मुश्किल दौर में मान्यता ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने लिखा,

“थैंक यू, मामा… हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए, जब भी मैं गिरा मुझे संभालने के लिए और हर अच्छे-बुरे समय में मेरा साथ देने के लिए। तुम इस परिवार की धड़कन हो।”

यह भी पढ़ें: सऊदी की फिल्म ‘7 डॉग्स’ के ट्रेलर में सलमान खान और संजय दत्त की एंट्री, खुश हुए फैंस

संजय और मान्यता ने साल 2008 में एक निजी समारोह में शादी की थी। तब से यह जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा और मजबूत रिश्तों में से एक मानी जाती है।

मान्यता दत्त ने भी इस खास दिन को अपने अंदाज में यादगार बनाया। उन्होंने एक भावुक रील शेयर की, जिसमें दोनों के साथ बिताए सफर की झलक दिखाई गई। इस वीडियो में खास तौर पर बुडापेस्ट की सड़कों पर स्कूटर चलाते हुए दोनों की एक प्यारी याद को शामिल किया गया, जिसे उन्होंने बेहद खास बताया।

सालगिरह के इस जश्न में उनके जुड़वां बच्चों शहरान और इकरा के साथ बिताए पारिवारिक पलों की भी झलक देखने को मिली। फैंस के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों, जिनमें संजय दत्त की बहनें प्रिया दत्त और नम्रता दत्त भी शामिल हैं, ने कमेंट सेक्शन में बधाइयों की बौछार कर दी और इस जोड़ी के “अटूट” रिश्ते की सराहना की।

यह भी पढ़ें: Valentine Special: क्यों सुरक्षित रिश्ते लगते हैं बोरिंग, ‘रजनीगंधा’ ने 52 साल पहले समझा दिया था | इश्क़ दर्द और सिनेमा

संजय दत्त की कानूनी लड़ाइयों से लेकर हाल ही में फेफड़ों के कैंसर पर जीत तक, हर मुश्किल दौर में मान्यता को उनके जीवन और करियर में मजबूती से खड़े रहने वाले सबसे बड़े सहारे के रूप में देखा जाता रहा है।

काम के मोर्चे पर, संजय दत्त हाल ही में फिल्म ‘द राजा साब’ और ‘धुरंधर’ में नजर आए थे। ‘द राजा साब’ में प्रभास और संजय दत्त के अलावा बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए। आने वाले समय में संजय दत्त फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में भी नजर आएंगे, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है।