Padmaavat Movie Box Office Collection Day 5: 150 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार ‘पद्मावत’, जानें अब तक का कलेक्शन

Padmaavat (Padmavati) Box Office Collection Day 5: संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ 25 जनवरी को रिलीज हो गई। भारी विवाद और विरोध को झेलने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही टिकट खिड़की पर ताबड़तोड़ कमाई करते हुए महज चार दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने रविवार तक भारत में 114 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफलता हासिल की है। संजय लीला भंसाली निर्देशित इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह लीड रोल निभाते दिखे हैं। फिल्म में इन तीनों की एक्टिंग की जमकर तारीफ की जा रही है।

वहीं बात दीपिका की करें तो वह फिल्म में रानी पद्मावती के किरदार में नजर आई हैं। उन्होंने फिल्म में इस किरदार को बखूबी निभाया। यह दीपिका की सातवीं फिल्म है जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। फिल्म ने चार दिनों में 114 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। इससे पहले दीपिका की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस, बाजीराव मस्तानी, गोलियों की रासलीला: राम लीला, रेस 2, ये जवानी है दीवानी और हैप्पी न्यू ईयर भी 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। फिल्म के पहले हफ्ते की कमाई को देखते हुए कहा जा सकता है कि फिल्म आगे और भी अच्छा कलेक्शन करेगी।

While most films don’t do more than $ 3 million / $ 4 million *lifetime* internationally, #Padmaavat has grossed close to $ 5 million in its *opening weekend* in NORTH AMERICA alone… HUMONGOUS… Weekend total: $ 4,980,887 [₹ 31.71 cr]… Few locations to be added… @Rentrak — taran adarsh (@taran_adarsh) January 29, 2018

तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि जहां फिल्में लाइफटाइम 3 मिलियन/4 मिलियन से ज्यादा नहीं कमा पातीं। फिल्म पद्मावत ने नॉर्थ अमेरिका में अपने ओपनिंग वीकेंड में 5 मिलियन की कमाई की है। इसके चलते फिल्म ने यहां से 31.71 करोड़ रुपए की कमाई की है।