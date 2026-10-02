1964 में आई राज कपूर की फिल्म ‘संगम’ से जुड़े एक किस्से ने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। फिल्म के लेखक इंदर राज आनंद ने एक विवाद के दौरान राज कपूर को थप्पड़ मार दिया था। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उनके फिल्मी करियर पर ऐसा असर पड़ा कि उन्हें 15 से ज्यादा फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस थप्पड़ के बाद राज कपूर ने क्या किया।

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वैजयंतीमाला-राज कपूर के रिश्ते की अफवाहें

इस फिल्म से जुड़ी कई बातें थीं जिन्होंने उस समय में तूल पकड़ा था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और अभिनेत्री वैजयंतीमाला की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने उनके ऑफ-स्क्रीन अफेयर की अफवाहों को काफी हवा दी थी। ये हवा इस कदर बड़ गई थी कि इन अफवाहों के चलते राज कपूर के वैवाहिक जीवन में भूचाल आ गया था।

रिपोर्ट्स और ऋषि कपूर की बायोग्राफी के मुताबिक, राज कपूर के अफेयर की खबरों से नाराज होकर उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर बच्चों के साथ होटल नटराज में जाकर रहने लगी थीं। बाद में राज कपूर के मनाने और वैजयंती माला के साथ कभी काम ना करने की कसम खाने के बाद वह घर लौटी थीं।

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जब फिल्म के लेखक ने मार दिया था राज कपूर को थप्पड़

यह किस्सा फिल्म के रिलीज या प्रीमियर की रात का बताया जाता है, जब किसी मुद्दे को लेकर राज कपूर और फिल्म के सह-लेखक इंदर राज आनंद के बीच तीखी बहस हो गई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि इंद्रराज आनंद ने गुस्से में राज कपूर को थप्पड़ मार दिया।

इसके बाद कथित तौर पर राज कपूर ने उनसे दूरी बना ली और उनका बॉयकॉट कर दिया, जिसके चलते उन्हें कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। बताया जाता है कि इस वाकया के बाद करीब 15 से ज्यादा फिल्मों से उन्हें हाथ धोना पड़ा था। इस तनाव का असर उनकी सेहत पर भी पड़ा और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हालांकि, बाद में राज कपूर ने खुद पहल करते हुए इंदर राज आनंद से माफी मांगी और दोनों के बीच मतभेद सुलझ गए।