तापसी पन्नू की फिल्म सांड की आंख रिलीज हो चुकी है और लोग उनकी भूमिका को काफी पसंद भी कर रहे हैं। फिल्म में तापसी ने एक बुजुर्ग महिला शूटर का किरदार निभा रही हैं। इनके साथ फिल्म में भूमि पेडनेकर भी हैं। फिल्म को यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। जहां कुछ लोगों को साडं की आंख पसंद आई तो कईयों ने तापसी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हालांकि तापसी ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए यूजर को करारा जवाब भी दिया है। अपने ट्विटर अकाउंट पर एक यूजर ने तापसी को मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्ट्रेस बताया है। राजीव नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि, ”तापसी बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एक्ट्रेस में से एक हैं, मुझे नहीं पता कि यह बात वह जानती हैं कि नहीं।” जैसे ही तापसी की नजर यूजर के इस पोस्ट पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और स्मूथली तरीके से जवाब दिया।

तापसी पन्नू ने ट्रोल करने वाले यूजर को जवाब देते हुए कहा, ”कि मुझे पता है और मेरे पेरेंट्स भी मानते हैं कि मैं काफी प्रॉब्लमैटिक हूं और आगे भी इस तरह की रहूंगी, आशा करती हूं कि आपके पास मुझे सहन करने की थोड़ी सी पॉवर हो।” इसके बाद एक और अन्य यूजर ने उनके इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि और जब #Thappad आएगी तब क्या होगा? इसके बाद तापसी ने फिर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। तापसी ने लिखा, ”Uffff! I will be a problem of so many after that ok will let them LIVE until then”

बता दें कि इन दिनों तापसी पन्नू अनुभव सिन्हा की फिल्म थप्पड़ में बिजी हैं। फिल्म को बनारस मीडिया वर्क्स के बैनर तले बनाया जा रहा है। अपकमिंग मूवी में तापसी के अपोजिट में अर्जुन कपूर नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन और तापसी के अलावा मनोज पाहवा, शरमन जोशी और पावेल गुलाटी भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। थप्पड़ फिल्म एक ऐसी महिला उन्मुख विषय पर आधारित है, जो महिलाओं को टाइपकास्ट करने वाली कहानियों को परिभाषित करती है। तापसी ने बॉलीवुड को पिंक, मुल्क, नाम शबाना जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं।

