टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले ने कथित तौर पर आत्महत्या की है। 14 जून को उनका शव नालासोपारा ईस्ट के अचोले गांव स्थित साई संतोषी बिल्डिंग में उनके घर पर बरामद हुआ। मामले की जांच जारी है और पुलिस मौत के कारणों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। इस बीच, संचिता के परिवार ने उन मानसिक और भावनात्मक परेशानियों के बारे में जानकारी दी है, जिनसे वह पिछले कुछ महीनों से गुजर रही थीं।

संचिता के पिता मच्छिंद्र उगले ने बताया कि उनकी बेटी कई बार बिना किसी स्पष्ट वजह के बेहद परेशान दिखाई देती थी। उन्होंने कहा कि कभी-कभी वह सामान्य और खुश नजर आती थीं, लेकिन अचानक गहरे अवसाद में चली जाती थीं। पिता का यह भी आरोप है कि संचिता पर कुछ मांगों को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें कथित तौर पर परेशान किया जा रहा था।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिवार और प्रशंसकों के लिए यह खबर बेहद दुखद और स्तब्ध कर देने वाली है।

एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में एसंचिता उगले के पिता मच्छिंद्र उगले ने कहा, “वह अक्सर परेशान रहती थी। उसने हमें कभी इसकी सही वजह नहीं बताई, लेकिन वह कई बार मानसिक रूप से तनाव में नजर आती थी। यहां तक कि जब वह खुश दिखाई देती थी, तब भी अचानक डिप्रेशन में चली जाती थी।”

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उनके मुताबिक, परिवार ने पिछले कुछ समय से संचिता के व्यवहार में बदलाव महसूस किया था। इसी वजह से परिवार के सदस्य उनकी भावनात्मक स्थिति को देखते हुए उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते थे। मच्छिंद्र उगले ने बताया कि वे अक्सर संचिता के साथ जाते-आते थे, क्योंकि उन्हें एहसास था कि वह किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहती हैं।

हालांकि, उन्होंने कहा कि परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी मानसिक परेशानियां इतनी गंभीर हो चुकी हैं कि वह ऐसा कोई बड़ा कदम उठा लेंगी। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

संचिता पर लगातार बन रहा था दबाव

संचिता उगले के पिता मच्छिंद्र उगले ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी लंबे समय से लगातार दबाव और उत्पीड़न का सामना कर रही थी। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका दावा है कि संचिता पर बार-बार अलग-अलग तरह की मांगें की जा रही थीं, जिनमें पैसों से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे। उनका कहना है कि इन परिस्थितियों ने उनकी बेटी की मानसिक परेशानी को और बढ़ा दिया था।

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इन आरोपों पर बात करते हुए मच्छिंद्र उगले ने कहा, “हमने उससे बात की थी, लेकिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। कोई न कोई उसे परेशान कर रहा था। उससे पैसों या अन्य मामलों को लेकर मांगें की जाती थीं, जिससे उस पर लगातार दबाव बना रहता था और उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। किसी न किसी रूप में यह सब चल रहा था। सच्चाई जल्द ही सामने आएगी, लेकिन इतना तय है कि उसके साथ यह सब हो रहा था।”

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों सहित सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। संचिता के दादा ने भी पोती की मौत को लेकर बयान दिया है। खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…