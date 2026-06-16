टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की दुखद मौत ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। महज 22 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली संचिता के निधन के बाद उनके परिजन अब भी कई सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। इस बीच अभिनेत्री के भाई आकाश सतीश उगले ने अपनी बहन की मौत को लेकर कुछ गंभीर आशंकाएं जताई हैं।
आकाश का कहना है कि संचिता पिछले कुछ समय से मानसिक दबाव और तनाव का सामना कर रही थीं। उनके अनुसार, इंडस्ट्री में काम से जुड़ी चुनौतियां और निजी परेशानियां उनकी जिंदगी पर असर डाल रही थीं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस मामले में कई ऐसी बातें नजर आती हैं, जो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की याद दिलाती हैं।
आईएएनएस से बातचीत के दौरान आकाश ने दावा किया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों पर पड़ने वाला भारी दबाव इन दोनों दुखद घटनाओं की एक बड़ी वजह हो सकता है।
उन्होंने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करते हुए कहा कि 14 जून 2020 को उन्होंने आत्महत्या की थी। आकाश के मुताबिक, बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दबाव ने संचिता पर गहरा असर डाला था। उनका आरोप है कि इसी तरह का दबाव उनकी बहन संचिता उगले पर भी था, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया।
आकाश ने कहा कि उनकी बहन की मौत के पीछे भी इंडस्ट्री से जुड़ा तनाव और मानसिक दबाव एक अहम कारण हो सकता है। हालांकि, यह उनके परिवार की आशंका है और वे चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, ताकि मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकें।
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आकाश ने एक और बात को चौंकाने वाला संयोग बताया। उनके अनुसार, संचिता की आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि से जुड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि संचिता के नाम से बनी एक प्रोफाइल ने इंस्टाग्राम पर दिवंगत अभिनेता को याद करते हुए एक रील शेयर की थी, जिसमें लिखा था, “फिर से 14 जून।”
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आकाश ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देवेन्द्र फड़नवीस से उनकी बहन की मौत के हालात की जांच कराने की अपील की। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने बताया कि संचिता अपने बेडरूम में छत के पंखे से साड़ी के सहारे लटकी हुई मिलीं। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। परिजन उन्हें तुरंत वसई-विरार नगर निगम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।