टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की मौत को लेकर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर चिंता जताई है। एसोसिएशन ने मामले की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की अपील की है।

AICWA ने अपने पत्र में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट और कलाकारों की मौत के मामलों पर भी चिंता व्यक्त की है। संगठन ने मुख्यमंत्री से एक विशेष समिति बनाने का अनुरोध किया है, जो मनोरंजन जगत में मानसिक तनाव, उत्पीड़न और अन्य समस्याओं की जांच कर उनके समाधान के लिए काम करे।

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की है कि वे संचिता उगले की मौत की उच्च-स्तरीय, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन करें।

All Indian Cine Workers Association (AICWA) President Suresh Shyamlal Gupta has appealed to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis to constitute a Special Investigation Team (SIT) to conduct a high-level, independent, impartial, and transparent investigation into the death… pic.twitter.com/KfP3APMg99 — IANS (@ians_india) June 17, 2026

यह भी पढ़ें: बिहार में सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील, द्विअर्थी और जातिवादी गाने बजाने पर रोक, सम्राट चौधरी सरकार ने जारी किया आदेश

संचिता उगले 14 जून 2026 को नालासोपारा स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीं। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया है, लेकिन उनकी मौत को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। अभिनेत्री की करीबी दोस्त इंद्राक्षी कांजीलाल ने अभिनेता उज्ज्वल शर्मा पर कथित उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।

यह भी पढ़ें: EXPRESSO: तीन बार ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाले संगीतकार रिकी केज ने की पीएम मोदी की तारीफ, करियर के फैसले पर कही ये बात

वहीं, संचिता के पिता मच्छिंद्र उगले ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।