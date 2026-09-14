रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म की कहानी से लेकर इसके गाने, लोगों को सभी कुछ काफी पसंद आया। फिल्म में ओरिजिनल गानों के अलावा कई पुराने गानों को भी इस्तेमाल किया गया था। दिग्गत गीतकार समीर अंजान को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की है।

कोमल नाहटा के यूट्यूब पॉडकास्ट गेम चेंजर्स में बातचीत के दौरान समीर ने बॉलीवुड में संगीत की बदलती स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज के गानों में पहले जैसी भावनाएं और गहराई नहीं रही है। उनके मुताबिक, ओटीटी और दूसरे माध्यमों के आने के बाद सेक्स और हिंसा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और संगीत को पीछे कर दिया गया है।

पुराने गानों को रीक्रिएट करने पर क्या बोले समीर अंजान?

पुराने गानों को रीक्रिएट करने के ट्रेंड पर समीर ने कहा कि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। उन्होंने ‘दिलबर’ गाने का उदाहरण देते हुए कहा कि रीक्रिएशन से गाना नई पीढ़ी तक पहुंचा, लेकिन समस्या तब होती है जब मूल गीतकार को नजरअंदाज कर किसी और से ऐसे बोल लिखवाए जाते हैं, जिनका मूल गाने से कोई संबंध नहीं होता।

उन्होंने कहा कि अगर किसी पुराने काम को बेहतर बनाया जा सकता है तो जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन उसे खराब करने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

‘धुरंधर’ में गानों को लिया गया तो नाराज हुए समीर अंजान

समीर अंजान ने ‘धुरंधर’ में पुराने गानों के इस्तेमाल पर खास तौर पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, “फिल्मों ने, जैसे ‘धुरंधर’ ने, स्थिति और खराब कर दी है। सत्यानाश कर दिया। उन्होंने म्यूजिक उठाया और बैकग्राउंड में लगा दिया।”

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फिल्म के ट्रेलर का उदाहरण देते हुए समीर ने कहा कि एक एक्शन सीक्वेंस में ‘जुम्मा चुम्मा’ बजाया गया है। समीर ने सवाल उठाया कि जब गाने के दौरान गोलियां चल रही हों तो आखिर उस गाने की भावना और अर्थ कहां रह जाता है।

आदित्य चोपड़ा और करण जौहर पर भी साधा निशाना

समीर ने बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वह आदित्य चोपड़ा और करण जौहर के बड़े बैनरों से ज्यादा निराश हैं, क्योंकि पहले ये दोनों अच्छे संगीत को बढ़ावा देते थे। उनके मुताबिक, अब इन बैनरों का भी संगीत पर पहले जैसा ध्यान नहीं रहा।

पुराने और नए टैलेंट को साथ लाना चाहिए

समीर ने कहा कि वह युवा प्रतिभाओं के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने माना कि आज के युवा कलाकार बेहद टैलेंटेड हैं, लेकिन पुराने और नए कलाकारों को साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा और अनुभवी प्रतिभाओं का मेल बेहतर नतीजे दे सकता है। अपने अनुभव का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने सचिन-निगम के साथ ‘4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है’ जैसा गाना लिखा था, जिससे उन्होंने साबित किया कि अनुभवी गीतकार भी आज की युवा पीढ़ी की पसंद के मुताबिक लिख सकते हैं।

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अरिजीत सिंह को लेकर समीर अंजान का बड़ा दावा

समीर अंजान ने अरिजीत सिंह को लेकर भी एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में एक जैसे गाने और धुनें बनने की वजह से अरिजीत ने धीरे-धीरे इंडस्ट्री से दूरी बना ली।

समीर के मुताबिक, अरिजीत को अपनी पसंद के अलग-अलग तरह के गाने नहीं मिल रहे थे। हर बार एक जैसा संगीत मिलने से वह परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि जब किसी सिंगर को अपने काम में कुछ नया और अलग करने का मौका नहीं मिलता, तो उससे दूर हो जाना बेहतर लगता है।