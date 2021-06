ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। 2014 से 2019 के दौरान ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 130 से 63 पर पहुंच चुकी है। इस मामले को लेकर हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को बधाई देते हुए कहा कि यह मोदी सरकार द्वारा किया गया सुधार है। लेकिन अपने इस ट्वीट को लेकर संबित पात्रा ट्रोल्स के निशाने पर आ गए।

संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ की रैंकिंग के बारे में बात करते हुए कहा, “ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 2014 से 2019 के दौरान 79 पॉजिशन की छलांग लगाकर अब 63वें रैंक पर पहुंच गया है। यह उछाल मोदी सरकार द्वारा लाए गए कई सुधारों के कारण है।”

संबित पात्रा ने अपने एक ट्वीट में लिखा, “भारत के निजी क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है। मोदी सरकार ने ही निजी क्षेत्र के महत्व को उजागर किया, साथ ही बहु-क्षेत्रीय विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण भी तैयार किया।”

India has jumped 79 positions to sit on the 63rd rank on the Ease of Doing Business rankings from 2014 to 2019.

This upward surge has been brought about by several key reforms by Modi government. #7YearsofSeva pic.twitter.com/9ktxPv2SSZ

— Sambit Patra (@sambitswaraj) June 1, 2021