बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने विचारों को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में वह बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई मामले पर ट्वीट करने के लिए सुर्खियों में आ गई हैं। लोनी मामले पर ट्वीट करने के लिए स्वरा भास्कर के खिलाफ दिल्ली में शिकायत भी दर्ज की गई है। वहीं जब संबित पात्रा ने एक डिबेट शो के दौरान स्वरा भास्कर का नाम लिया तो न्यूज ऐंकर ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। इतना ही नहीं, न्यूज ऐंकर ने कहा कि उनका नाम मत लीजिए, इससे डिबेट खराब होती है।

संबित पात्रा से जुड़ा यह वीडियो जी न्यूज के एक डिबेट शो का है, जिसमें ‘लोनी मामले’ पर चर्चा की जा रही है। इस वीडियो में ‘दंगों के लिए दाढ़ी कांड’ पर चर्चा करते हुए संबित पात्रा ने स्वरा भास्कर का नाम लिया और कहा, “इस देश में मौजूद कुछ लोगों के दिमाग को समझिए।”

संबित पात्रा ने इस मामले पर बात करते हुए आगे कहा, “ये जो स्वरा भास्कर जैसे एक्टर व एक्ट्रेसेस हैं, जो तथाकथित रूप से सेक्युलर कहलाते हैं या जो भी हैं।” उनकी इस बात को लेकर न्यूज ऐंकर अमन चोपड़ा ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और उनका नाम न लेने की सलाह दी।

