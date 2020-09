कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जारी जुबानी जंग खत्म होती नहीं दिख रही है। मीडिया में भी यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच इंडिया टुडे न्यूजी चैनल पर इस मामले पर डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई को कांग्रेस का चमचा कह दिया। जिस पर राजदीप भड़क गए और कहा कि ‘इस शब्द का प्रयोग मत करिए। हाऊ डेयर यू (आपकी हिम्मत कैसे हुई?)।’

इस टीवी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मौजूद थे। हालांकि बाद में संबित पात्रा ने राजदीप सरदेसाई को ट्विटर पर सॉरी भी बोला। जिसपर राजदीप ने कहा कि अगली बार अपनी झुंझलाहट अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर निकालिएगा।

इस टीवी डिबेट में संबित पात्रा राजदीप पर उन्हें बोलने न देने का आरोप लगाते हैं और आपा खोते हुए राजदीप को कांग्रेस पार्टी का चमचा बोल देते हैं। संबित पात्रा राजदीप से कहते हैं ‘आप और आपके चमचे बैठकर बातें करिए। आपको बीजेपी प्रवक्ता की जरूरत नहीं है।’ संबित पात्रा द्वारा कांग्रेस का चमचा कहे जाने पर राजदीप सरदेसाई भी भड़के उठते हैं और कहते हैं संबित पात्रा हाऊ डेयर यू।

राजदीप सरदेसाई संबित से कहते हैं इस शब्द का प्रयोग मत करिए। हाऊ डेयर यू। संबित भी पलटकर जवाब देते हैं और कहते हैं कि ‘मैं इस शब्द का प्रयोग करूंगा। हाऊ डेयर यू। संबित आगे कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नहीं बोलने देने की। आप कांग्रेस पार्टी के चमचे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आपके चमचे हैं। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, ये आपका बर्ताव है राजदीप सरदेसाई।’ इसपर सरदेसाई कहते हैं आप चमचा कैसे कह सकते हैं?

इस टीवी डिबेट की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संबित पात्रा ने राजदीप सरदेसाई को सॉरी भी बोला है। संबित पात्रा ने लिखा, सॉरी। मेरा इरादा किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। मैं काफी धैर्यपूर्वक अपने विरोधी की बातें सुन रहा था लेकिन जब मैंने बोलना चालू किया तो कई बार इंटरप्ट किया गया। मैंने अपना आपा खो दिया और ये सब हुआ।

Sorry didn’t intend to hurt anyone ..just got annoyed because despite patiently listening to my opponent for numerous minutes was interrupted the moment I started to speak ..so lost patience & these utterances https://t.co/EJb0xH07C5

— Sambit Patra (@sambitswaraj) September 12, 2020