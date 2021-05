पंजाब के भाखड़ा नहर में सैकड़ों रेमडेसिविर और चेस्ट इंजेक्शन के बरामद होने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें सरकार को सप्लाई किये जाने वाले 1456 इंजेक्शन, 621 रेमडेसिवीर इंजेक्शन और 849 बिना लेबल के इंजेक्शन शामिल हैं। वहीं, इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा पंजाब सरकार पर भड़के हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया।

संबित पात्रा ने अपने ट्वीट के जरिए पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने रेमडेसिवीर के नहर में बहने से जुड़ी खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया और लिखा, “पंजाब की नहर में बहते मिले हजारों रेमडेसिवीर इंजेक्शन, कौन जिम्मेदार है?”

इसके अलावा संबित पात्रा ने ट्वीट कर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें रेमडेसिवीर नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “आदरणीय पंजाब के मुख्यमंत्री जी, यह आपराधिक है। जहां एक तरफ मरीज पंजाब में जरूरी दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वहीं हजारों रेमडेसिवीर और इंजेक्शन भाखरा नहर में बहते हुए मिल रहे हैं।”

— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 8, 2021