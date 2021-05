भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के उस बयान पर तंज कसा है, जिसमें उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार की तारीफ की थी। पात्रा ने ठाकरे के बयान से जुड़ी खबर साझा करते हुए लिखा, ‘क्या ये मिस प्रिंट है? क्या उन्होंने वाकई ऐसा कहा है?

दरअसल, कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत आज नेहरू और गांधी परिवार द्वारा बनाए गए सिस्टम की बदौलत ही आगे बढ़ रहा है। ठाकरे के इसी बयान को लेकर संबित पात्रा ने उनको ताना मारा। हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स पात्रा की खिंचाई करने लगे।

नायक हसन नाम के यूजर ने लिखा, ‘भारत गांधी-नेहरू परिवार द्वारा बनाए गए सिस्टम की वजह से आगे बढ़ रहा हो या ना बढ़ रहा हो लेकिन मोदी और शाह की वजह से मर जरूर रहा है।’

गौरव जैन ने तंज कसते हुए लिखा ‘मोदी जी देश को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। लेकिन यह सब बात मोदी विरोधी कहां समझेंगे?

Is this a misprint??

Did he really say this?? https://t.co/Io9tro5ywv

— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 8, 2021