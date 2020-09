सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर जांच चल रही है। ऐसे में ‘बॉलीवुड की थाली’, ‘थाली में छेद’ और ड्रग्स को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। टाइम्स नाऊ में डिबेट के दौरान बी-टाउन में ड्रग्स को लेकर भाजपा नेता संबित पात्रा और बॉलीवुड एक्टर नासिर अब्दुल्लाह के बीच तगड़ी बहस छिड़ गई। नासिर अब्दुल्लाह का कहना है कि ड्रग्स सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि हर जगह है। ऐसे में संबित पात्रा ने नासिर अब्दुल्लाह को कहा कि ‘NCB आपको भी उठा कर ले जाएगी।’

संबित पात्रा ने कहा- ‘मैं नासिर साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। बचपन से उन्हें देख रहा हूं। सर मैं आपको सिंसियर एडवाइस देना चाहूंगा। बाकी लोगों को तो NCB चैट देख कर उठा रही है, आपको तो किसी दिन डिबेट से उठा कर ले जाएगी।’

उन्होंने आगे कहा- ‘आप जैसे हिल डुलकर-गिर गिर कर बात कर रहे हैं, मनाली में भी ड्रग्स देखे मैंने गोवा कश्मीर में भी ड्रग्स देखे-आपको यहीं से ले जाएगी पकड़ के NCB। क्या हिल डुल रहे एक्शन कर रहे आप मुझे तो गड़बड़ लग रहा है मामला। मैं आपका फैन हूं नासिर सर प्लीज ऐसे डिबेट में न आया करिए।’

#BollywoodDrugList | @sambitswaraj , National Spokesperson, BJP takes a jibe at Naseer Abdullah, Actor over his remark on ‘availability of drugs across India’. | Navika Kumar on @thenewshour pic.twitter.com/CZtZxTOljr

तो वहीं नासिर अब्दुल्लाह ने कहा कि वह किसी भी पार्टी से नहीं हैं। मैं सिर्फ एक आम आदमी हूं। मैं तुमसे बड़ा हूं, मैंने बहुत कुछ देखा है, सीखा है। ड्रग्स हर जगह हैं सिर्फ मुंबई में ही नहीं हैं। इस डिबेट को देखने के बाद कई लोगों के रिएक्शन सामने आने लगे।

वहीं संबित पात्रा ने साथ बैठे पैनलिस्ट को डिबेट के दौरान लोमड़ी भी कहा। उन्होंने कहा- ‘दाल में कुछ काला जैसा कुछ नहीं है। यहां बहाने कैसे कैसे सामने आ रहे हैं वह देखिए। अब दाल में काला नहीं है पैंग्विन का पीठ काला है। पैंग्विन का नाम जैसे लो फॉक्स कूद पड़ती है।

Gone are those days, when we used to say ‘daal mein kuch kaala’. Now people are saying ‘penguin ka peeth kaala’: @sambitswaraj, National Spokesperson, BJP tells Navika Kumar on @thenewshour. | #BollywoodDrugList pic.twitter.com/cvi1t7aqW0

— TIMES NOW (@TimesNow) September 21, 2020