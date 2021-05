कोरोना वायरस की दूसरी लहर का देश में काफी कहर देखने को मिल रहा है। दूसरी लहर के कारण आए दिन 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, साथ ही रोजाना 3 हजार से ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ट्वीट किया और कहा कि सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट आया है और वो बच्चों के लिए खतरनाक है। उनके इस ट्वीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, सीएम केजरीवाल पर भड़के हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री केजरीवाल को फटकार भी लगाई। हालांकि, अपने ट्वीट को लेकर खुद संबित पात्रा भी जमकर ट्रोल हुए।

संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उनके सिंगापुर वाले बयान को लेकर तंज कसा। उन्होंने लिखा, “दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए कभी नहीं बोलते हैं। वह हमेशा भारत की छवि को खराब करने के लिए ही बयान देते हैं।” उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर ने भी खूब कमेंट किये। एक यूजर ने उनका जवाब देते हुए लिखा, “आपने कोरोना से मरे लोगों के नदियों में तैरते हुए शव को लेकर कोई बयान नहीं दिया। आपका उद्देश्य हर चीज का राजनीतिकरण करना ही है।” वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, “हां, बिल्कुल सही। आप हमेशा भारत और भारत के लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन यह केवल आपकी पार्टी की ही मदद करता है।”

Delhi CM doesn’t speak for India ..He only speaks to tarnish the image of India!! https://t.co/fYcfPElPLA

— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 19, 2021