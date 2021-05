दिल्ली में वैक्सीन और ऑक्सीजन की किल्लत के चलते लोगों की हालत खराब है। अस्पतालो में बेड और दवाइयों की कमी को लेकर राजनैतिक पार्टियां सियासत भी जम कर कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने मौजूदा हालातों पर भड़कते हुए केजरीवाल सरकार को इसका दोषी ठहराया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कोरोना पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।

संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर एक एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं- ‘दिल्ली में केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। क्या ऑक्सीजन कोी वोट मशीन है?’ उन्होंने गुस्साते हुए कहा कि ये बहुत दुखद है और इस महामारी के बीच ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए।

संबित पात्रा ने केजरीवाल को लेकर कहा कि दिल्ली सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने एक करोड़ चौंतीस लाख वैक्सीन ऑर्डर की हैं। लेकिन उनका किया गया ये दावा झूठा निकला। क्योंकि सिसोदिया और केजरीवाल दोनों ही कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं हैं। जबकि वैक्सीन ऑर्डर करने की बात पर उनकी चारों तरफ खूब वाहवाही होनी शुरू हो जाती है। सिसोदिया जी बाद में कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया?

We would also like to know how many vaccines, the AAP Govt has ordered to be IMPORTED from outside of India,as under the liberalised vaccine policy States can import vaccines as well!! https://t.co/eGdsdiIxFD

— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 10, 2021