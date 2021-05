भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वह अकसर ट्वीट कर अपनी पार्टी बीजेपी का सहयोग तो करते ही हैं, साथ ही विपक्ष पर भी तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कई बार संबित पात्रा अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल भी हो जाते हैं। ऐसा ही हाल उनके एक और ट्वीट को लेकर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मजाक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, अपने ट्वीट के कारण संबित पात्रा खुद ही बुरी तरह से ट्रोल हो गए।

दरअसल, कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने अपने ट्विटर हैंडल से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को लोकतंत्र का फ्यूचर किंग बताया। उन्होंने लिखा, “लोकतंत्र के भविष्य का राजा।”

सलमान खुर्शीद के इस ट्वीट पर संबित पात्रा ने उन्हें जवाब दिया, साथ ही कांग्रेस नेता का मजाक भी उड़ाया। संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा, “लोकतंत्र का कोई राजा नहीं होता है… राजवंशो का राजा होता है। लोकतंत्र में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन आप हमेशा ही पुराने राजा और भविष्य के जोकर राजकुमार के दरबारी ही बने रहेंगे।”

Democracy doesn’t have “Kings” …Dynasties have Kings ..

While Democracy has “Karyakartas” you all will always continue to be “Durbaris” of the Past Kings & Future Clown Princes… https://t.co/btzPj8Fg5n

— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 21, 2021