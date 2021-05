पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन पर भी कुछ लोगों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। उनसे जुड़ा वीडियो भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है जिसमें लोग उनकी कार पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा भड़के हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फटकार लगाई।

बता दें कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने खुद पर हुए हमले का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “टीएमसी के गुंडों ने पश्चिमी मेदिनीपुर में मेरे काफिले पर हमला किया। खिड़कियां तोड़ दी और पर्सनल स्टाफ पर भी हमला किया।”

वी. मुलरीधरन के इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से संबित पात्रा ने शेयर किया। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए लिखा, “कितनी शर्म की बात है। इसी तरह से यहां कई घटनाएं हो रही हैं। आप अपने लोगों को पश्चिमी मेदिनीपुर में एक केंद्रीय मंत्री पर हमला करने के लिए उकसाती हैं।”

What a Shame ⁦@MamataOfficial⁩

You instigate your people to attack a Central Minister at West Medinipur in Bengal

Such audacity?

Is this a fake video?

Has not Bengal under You turned into a Killing Field?

The World’s watching this State Sponsored Violence unleashed by You! pic.twitter.com/DFxi1H7Vfx

— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 6, 2021