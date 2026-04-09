कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपने नए शो ‘समय रैना स्टिल अलाइव’ को लेकर सुर्खियों में हैं। ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के बाद वह एक बार फिर अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में यूट्यूब पर वापस लौटे हैं। इसी बीच, समय रैना, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मजेदार लेकिन हैरान कर देने वाले किस्से का जिक्र है।

दरअसल, यह क्लिप भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट की है, जिसमें मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी मेहमान बनकर पहुंचे थे। बातों-बातों में भारती सिंह ने उस दौर को याद किया जब वह दूसरी बार प्रेग्नेंट थीं और समय रैना ने उन्हें एक अजीबोगरीब मैसेज भेजा था।

भारती ने बताया कि समय रैना ने उन्हें बधाई देते हुए मजाक में एक सलाह दे डाली थी। भारती के मुताबिक, “समय ने मैसेज किया- भारती जी बधाई हो, दूसरा बच्चा मुबारक हो। जब मैंने थैंक्यू कहा, तो उसने आगे लिखा कि अब हर्ष भाई की नसबंदी करा दो, दो बच्चे ही अच्छे होते हैं।” भारती ने हंसते हुए बताया कि वह सुबह साढ़े तीन बजे यह मैसेज पढ़कर हैरान रह गई थीं कि आखिर कोई ऐसी सलाह कैसे दे सकता है।

इस किस्से को सुनकर शो में मौजूद हर्ष और आशीष चंचलानी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आशीष चंचलानी ने समय के मजाकिया स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए कहा, “समय क्रेजी है, वह कहीं भी कुछ भी बोल देता है।”

भारती ने जब समय की ये बात बताई तो हर्ष और आशीष चंचलानी हंसने लगे, इसके बाद आशीष कहते हैं, ”समय क्रेजी है,किधर भी कुछ भी बोल देता है वो…

मैंने अभी उसको बर्थडे विश किया तो कहता आशीष भाई इसमें मेरा क्या हुआ, ये तो मेरे मां बाप ने किया ना।”