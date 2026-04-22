इस महीने की शुरुआत में कॉमेडियन समय रैना ने यूट्यूब पर रिटर्न के साथ अपना स्टैंड-अप स्पेशल ‘स्टिल अलाइव’ पेश किया था। यह सिद्धांत पिछले साल हुए ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के बाद के कठिन दौर को पेश करता है, जिसका असर न सिर्फ उनके करियर पर पड़ा है, बल्कि रणवीर इल्लाहबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्व मुखीजा जैसे कई अन्य डिजिटल क्रिएटर्स को भी देखने को मिला है।

यह स्पेशल जल्द ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है और समय के अनुसार अब यह यूट्यूब पर दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कॉमेडी स्पेशल बन चुका है। इस चर्चा को और बढ़ावा तब मिला जब उन्होंने एआई चैटबॉट ग्रोक के साथ अपनी शानदार स्टोरी पर बातचीत का अभ्यास साझा किया। इस बातचीत में उन्होंने पूछा, “दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब कॉमेडी स्पेशल कौन है?”

इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, “समय रैना– स्टिल अलाइव का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब कॉमेडी स्पेशल है। 7 अप्रैल को अपलोड किया गया यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और 22 अप्रैल तक दुनिया भर में 53.78 मिलियन व्यूज हासिल कर चुका है। इसे 3.8 मिलियन से ज्यादा लाइक्स और 2 लाख से ज्यादा कमेंट्स मिले हैं।”

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समय ने अपने बयान में कहा, “अभी भी जिंदा हूं, जो अब तक की सबसे ईमानदार चीज है। हर व्यक्ति उन लोगों के आभारी है, जो मेरा साथ नहीं देते।”

हालांकि इस उपलब्धि को कई लोगों ने ट्रैक किया है, जिसमें अर्चना पूरन सिंह भी शामिल हैं, वहीं इसकी आलोचना भी हुई है। दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने जूम के दिए गए इंटरव्यू में कहा कि आज के बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है।

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उन्होंने कहा, “हम इस देश के बच्चों और युवाओं को प्रभावित करते हैं। मैंने द कपिल शर्मा शो को भी रिजेक्ट कर दिया था, मैं वहां नहीं गया। मैंने अपना शो ‘द मुकेश खन्ना शो’ किया। मेरा हमेशा से मानना ​​है कि प्रतिष्ठित गरिमा के साथ भी जा सकते हैं, नीचे देने की जरूरत नहीं है। लाखों की टीआरपी नहीं है, अगर कुछ छूट गया है तो जरूर देखें।”