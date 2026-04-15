कॉमेडियन समय रैना ने लंबे समय के बाद अपने यूट्यूब पर ‘स्टिल अलाइव’ नाम का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने पिछले साल हुए ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद के बाद की स्थितियों के बारे में खुलकर से बात की। शो में उन्होंने बताया कि जब वह कंट्रोवर्सी हुई, तो राजनेता, मशहूर हस्तियां, सुनील पाल हर किसी ने उनको टारगेट किया।

अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में फिर सुनील पाल को लेकर बात की है। समय ने इंटरव्यू में कहा कि उनको सुनील के लिए बुरा लगता है। उन्हें कोई इनसिक्योरिटी है। चलिए जानते हैं आखिर यह पूरा मामला क्या है।

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क्या बोले समय रैना

समय रैना हाल ही में चलचित्र टॉक्स नाम के एक पॉडकास्ट का हिस्सा बने, जहां उन्हें सुनील पाल की तस्वीर दिखा कर पूछा गया कि समय उनके बारे में क्या सोचते हैं। इस पर समय ने कहा, “मैं सुनील पाल के बारे में नहीं सोचता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बात सीख ली थी कि अगर कोई किसी दूसरे के बारे में बकवास कर रहा है, तो वह खुद किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है।”

इसके आगे उन्होंने कहा, “मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि अगर वह मेरे बारे में बात कर रहा है, तो यह और भी अच्छा है। कोई बात उन्हें परेशान कर रही है, उन्हें कोई इनसिक्योरिटी है, उस आदमी को मानसिक शांति नहीं मिल रही है। मुझे उनके लिए बुरा लगता है, जिस इंसान के मन में शांति होती है, उसे दूसरे की मानसिक शांति भंग करने में मजा नहीं आता।”

समय ने लास्ट में कहा, “मुझे नहीं पता कि वह कैसे इंसान हैं, मेरी उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। सुनील पाल एक मशहूर हस्ती हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव उनसे बेहतर थे। लोग हमेशा आपके बारे में बुरा तब बोलते हैं जब वे खुद असुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं। उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। ‘लेटेंट’ विवाद के दौरान जिन लोगों ने हमें पब्लिक में बुरा-भला कहा, वे सभी कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड लोग थे।

क्या आपने देखा कि कपिल शर्मा ने हमारे खिलाफ कुछ कहा? या किसी अच्छे एक्टर ने इस पर रिएक्ट किया? अगर वे चाहते, तो कई लोग विरोध कर सकते थे, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से शांत थे, वे सामने नहीं आए। सिर्फ वही लोग हमें निशाना बना रहे थे जो खुद फ्रस्ट्रेशन में थे।”

समय रैना ने अपने हालिया वीडियो ‘स्टिल अलाइव’ में भी सुनील पाल पर तंज कसा था। उस दौरान स्टैंडअप कॉमेडियन ने क्या कहा, उस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।