कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट 2 का नया एपिसोड रिलीज हुआ और इस बार पैनलिस्ट के तौर पर ओरी, अर्चना पूरन सिंह, निशांत सूरी और शैरन वर्मा नजर आए। एपिसोड में एक प्वाइंट ऐसा आया जब समय रैना ने अर्चना पूरन सिंह को बुरी तरह रोस्ट कर दिया।

कॉमेडियन ने अर्चना की उम्र से लेकर उनके पति और बेटों पर जोक्स किए, इतना ही नहीं प्लास्टिक सर्जन का नंबर भी मांगा। जिसके बाद अर्चना पूरन सिंह ने भी समय को उन्हीं की भाषा में जवाब दिए।

यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र सरकार ने किया सम्मानित तो समय रैना ने साइबर सेल पर ली चुटकी, 1930 नंबर का भी किया जिक्र

समय रैना ने अर्चना पूरन सिंह और उनके परिवार की व्लॉगिंग को लेकर भी कई मजेदार तंज कसे। एक कंटेस्टेंट एआर तिवारी ने भोजपुरी शायरी सुनाते हुए बताया कि वह डांस, व्लॉगिंग और रैप भी करते हैं। इस पर समय ने चुटकी लेते हुए कहा, “आपने व्लॉग कहा? व्लॉगिंग में टैलेंट की जरूरत नहीं होती।” अर्चना ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, “गालियां देना टैलेंट है।”

अर्चना पूरन सिंह साल 2024 से अपने परिवार के साथ व्लॉगिंग कर रही हैं और उनके यूट्यूब पर करीब 13.1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इसी दौरान समय रैना ने दर्शकों से पूछा कि क्या उन्होंने अर्चना के व्लॉग्स देखे हैं। इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके व्लॉग्स में दिखता है कि न तो उनके पति काम करते हैं और न ही उनके दोनों “नालायक” बेटे,।

समय ने अर्चना की उम्र के बारे में बात करते हुए कहा कि “मिस ब्रिगैंजा को रोल से लेकर अब तक आप में कुछ खास फर्क नहीं आया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। तब से लेकर अब तक आपकी उम्र जैसे थमी हुई है, आप बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई हैं।” अर्चना ने जैसे ही उन्हें धन्यवाद कहा, समय ने मजाकिया अंदाज में पलटकर कहा, “आप तो दशकों बूढ़ी हो चुकी हैं।”

यह भी पढ़ें- ‘एमएफ गबरू’ गाने के लिए केस में फंसने के बाद करण औजला ने उठाया था ये कदम, समय रैना के शो लेटेंट में खोला राज

इस पर अर्चना ने भी जवाब देते हुए कहा, “अगर दशकों बूढ़ी होने के बाद भी मैं ऐसी दिखती हूं, तो आप भी मुझसे कुछ सीखिए।” उनकी बात सुनकर समय ने हंसते हुए कहा, “तो फिर अपने प्लास्टिक सर्जन का नंबर ही दे दीजिए।” समय की इस बात पर अर्चना अपनी हंसी नहीं रोक पाईं।

हर दो हफ्ते में समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के एपिसोड यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर रिलीज किए जाते हैं। अर्चना के अलावा समय और शैरन की बातचीत भी वायरल हो रही है जहां उन्होंने उनके मजबूरन कश्मीर छोड़ने पर जोक मारा।