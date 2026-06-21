लंबे इंतजार और कंट्रोवर्सी में रहने के बाद आखिरकार स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का दूसरा सीजन लेकर आ गए हैं। ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का पहला एपिसोड भी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गया। 20 जून को शुरू हुए नए सीजन के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्पेशल गेस्ट बनकर शो में पहुंचीं। दोनों अपनी आने वाली फिल्म ‘अल्फा’ को प्रमोट करने आई थीं।

अपने बेबाक और मजेदार अंदाज के लिए मशहूर समय रैना ने शो की शुरुआत से ही दोनों अभिनेत्रियों को रोस्ट करना शुरू कर दिया था। हालांकि, उन्होंने सबसे ज्यादा रोस्ट आलिया भट्ट को किया। समय ने उनके ‘कान्स फिल्म फेस्टिवल’ में शामिल होने, फिल्म ‘जिगरा’ और ‘कॉफी विद करण’ के एक वायरल मोमेंट को लेकर कई मजेदार जोक्स मारे।

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आलिया भट्ट को किया रोस्ट

कॉमेडियन समय रैना ने अपने खास अंदाज में आलिया भट्ट का स्वागत किया। उन्होंने मजाक करते हुए कहा, “वह अब तक ‘लेटेंट’ में आने वाली सबसे बड़ी गेस्ट हैं। यह ‘लेटेंट’ का सबसे हाइएस्ट पॉइंट और उनके करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट है।” समय यहीं नहीं रुके इसके इसके बाद उन्होंने एक और मजेदार तंज कसते हुए कहा, “आपके बगल में बैठकर थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा हूं। मैं आपके… पति का बहुत बड़ा फैन हूं।”

आलिया के कान्स डेब्यू का उडाया मजाक

बातचीत आगे बढ़ने पर समय रैना ने पहले आलिया भट्ट की उपलब्धियों की तारीफ की। उन्होंने उनकी लोकप्रियता, अंतरराष्ट्रीय पहचान और नेशनल अवॉर्ड का जिक्र किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में सवाल किया कि आखिर आलिया ने इस शो में आने का फैसला क्यों किया।

समय ने हंसते हुए कहा, “आप यहां आखिर आई क्यों हैं? कान्स कहां और लेटेंट कहां। लेकिन यहां एक फायदा है, यहां सारे कैमरे सिर्फ आपकी तरफ हैं।” समय का यह तंज इस साल ‘कान्स फिल्म फेस्टिवल’ में आलिया की मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर हुई चर्चाओं की ओर इशारा था। उस दौरान कुछ यूजर्स ने दावा किया था कि कई विदेशी फोटोग्राफर और मीडिया कर्मी आलिया को पहचान नहीं पाए थे।

स्टेट पूछा है प्रेजिडेंट नहीं: समय

शो का एक और मजेदार पल तब आया, जब समय रैना ने आलिया भट्ट से उनका पसंदीदा राज्य पूछा। आलिया जवाब देने से पहले कुछ सेकंड सोचने लगीं। तभी समय ने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा, “मैंने आपका पसंदीदा स्टेट पूछा है, प्रेजिडेंट नहीं।” यह मजाक आलिया के ‘कॉफी विद करण’ के उस चर्चित और वायरल पल की तरफ इशारा था, जब वह भारत के राष्ट्रपति से जुड़ा एक सवाल सही जवाब नहीं दे पाई थीं। वह क्लिप उस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी और आज भी अक्सर मजाकिया अंदाज में उसका जिक्र किया जाता है।

‘जिगरा’ को लेकर कही ये बात

बात तब और बढ़ गई जब आलिया ने माना कि शो में आने से उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। उन्होंने कहा, “मुझे अभी थोड़ा पछतावा हो रहा है।” समय ने तुरंत जवाब दिया, “मुझे भी ‘जिगरा’ देखने के बाद पछतावा हुआ था।” इस मजाक से आलिया हैरान रह गईं, जबकि शरवरी हंसने लगीं। आलिया ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, “कम से कम आपने फ़िल्म तो देखी, योगदान देने के लिए धन्यवाद।”

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