समय रैना ने अपने नए स्टैंडअप स्पेशल स्टिल अलाइव में कहा कि मुकेश खन्ना ने उन्हें पिछले साल इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बाद परेशान किया। अब खन्ना ने अपनी पारंपरिक शक्तिमान स्टाइल में जवाब दिया है।

मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक AI-जेनरेटेड तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह शक्तिमान के अवतार में रोते हुए समय रैना पर लेज़र बीम फायर करते दिख रहे हैं। रैना का चेहरा काला किया गया है और उन्हें गधे पर बैठाया गया है।

मुकेश खन्ना ने रैना को ‘कुत्ते की दुम’ कहा और लिखा कि रैना ने देश में खुद को अपमानित किया है। खन्ना ने यह भी कहा कि अब एक ही उपाय है- रैना का चेहरा काला कर उन्हें गधे पर बैठाकर शहरों में घुमाया जाए, और बच्चे उन पर टमाटर और अंडे फेंकें क्योंकि उन्होंने उनके सुपरहीरो शक्तिमान का अपमान किया।

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समय रैना ने अपने स्टैंडअप में कहा कि India’s Got Latent का जो कंटेंट था वह बच्चों को गुमराह नहीं करता था। उन्होंने मुकेश खन्ना को याद दिलाया कि 90 और 2000 के दशक में कई बच्चे शक्तिमान की नकल करते हुए गिर गए थे।

रैना ने विवाद में अपने पक्ष को भी रखा। उन्होंने बताया कि उनके गेस्ट और YouTuber रणवीर इलाहाबादी ने शो में अपमानजनक जोक किया था, जिसके कारण तीन FIR दर्ज हुईं और सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए गए। रैना ने कहा कि वह India’s Got Latent का सीजन 2 जल्द ही लाएंगे।

समय रैना ने सनील पाल और बी प्राक का भी नाम लिया और कहा कि उन्होंने और मुकेश खन्ना ने मौका देखा कि अपनी पुरानी लोकप्रियता दोबारा हासिल करें। सबसे तीखा निशाना उन्होंने रणवीर इलाहाबादी पर साधा, जिन्हें उन्होंने ‘मॉन्क हू सोल्ड माय फेरारी’ कहा, और आरोप लगाया कि उन्होंने अकेले भारतीय स्टैंडअप कॉमेडी का भविष्य खतरे में डाल दिया।

समय रैना ने अपने नए स्टैंडअप स्पेशल स्टिल अलाइव में कहा कि मुकेश खन्ना ने उन्हें पिछले साल इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बाद परेशान किया। अब खन्ना ने अपनी पारंपरिक शक्तिमान स्टाइल में जवाब दिया है।

मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक AI-जेनरेटेड तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह शक्तिमान के अवतार में रोते हुए समय रैना पर लेज़र बीम फायर करते दिख रहे हैं। रैना का चेहरा काला किया गया है और उन्हें गधे पर बैठाया गया है।

मुकेश खन्ना ने रैना को ‘कुत्ते की दुम’ कहा और लिखा कि रैना ने देश में खुद को अपमानित किया है। खन्ना ने यह भी कहा कि अब एक ही उपाय है- रैना का चेहरा काला कर उन्हें गधे पर बैठाकर शहरों में घुमाया जाए, और बच्चे उन पर टमाटर और अंडे फेंकें क्योंकि उन्होंने उनके सुपरहीरो शक्तिमान का अपमान किया।

समय रैना ने अपने स्टैंडअप में कहा कि India’s Got Latent का जो कंटेंट था वह बच्चों को गुमराह नहीं करता था। उन्होंने मुकेश खन्ना को याद दिलाया कि 90 और 2000 के दशक में कई बच्चे शक्तिमान की नकल करते हुए गिर गए थे।

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रैना ने विवाद में अपने पक्ष को भी रखा। उन्होंने बताया कि उनके गेस्ट और YouTuber रणवीर इलाहाबादी ने शो में अपमानजनक जोक किया था, जिसके कारण तीन FIR दर्ज हुईं और सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए गए। रैना ने कहा कि वह India’s Got Latent का सीजन 2 जल्द ही लाएंगे।

समय रैना ने सनील पाल और बी प्राक का भी नाम लिया और कहा कि उन्होंने और मुकेश खन्ना ने मौका देखा कि अपनी पुरानी लोकप्रियता दोबारा हासिल करें। सबसे तीखा निशाना उन्होंने रणवीर इलाहाबादी पर साधा, जिन्हें उन्होंने ‘मॉन्क हू सोल्ड माय फेरारी’ कहा, और आरोप लगाया कि उन्होंने अकेले भारतीय स्टैंडअप कॉमेडी का भविष्य खतरे में डाल दिया।

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